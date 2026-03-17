Οπαδική βία: Δεν εξαφανίστηκε, απλώς μετακόμισε

Ένας ακόμη νεκρός. Ένα μαχαίρι. Μια οπαδική διαφορά. Η τραγωδία στην Καλαμαριά δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το πιο σκληρό σύμπτωμα μιας βίας που δεν εξαφανίστηκε ποτέ, απλώς μετακινήθηκε από τις εξέδρες των γηπέδων στις γειτονιές των πόλεων.

Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία διαφήμισε μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα στάδια: κάμερες, ηλεκτρονικά εισιτήρια, περιορισμούς στις μετακινήσεις οπαδών, αυστηρότερες ποινές. Στα χαρτιά, το γήπεδο έγινε πιο ελεγχόμενος χώρος. Στην πράξη όμως, η ένταση δεν εξαφανίστηκε. Απλώς βρήκε άλλους χώρους να εκδηλωθεί.

