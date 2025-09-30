Stellantis: Αναστέλλει για μία εβδομάδα τη λειτουργία του εργοστασίου της στη Μιλούζ

Η Stellantis θα διακόψει προσωρινά την παραγωγή στο εργοστάσιό της στο Μυλούζ, στη βορειοανατολική Γαλλία, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη η συνδικαλιστική οργάνωση και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η κίνηση αυτή θα επηρεάσει περίπου 2.000 από τους 4.700 υπαλλήλους που εργάζονται στο εργοστάσιο, το οποίο κατασκευάζει δύο μοντέλα Peugeot, το 308 και το 408, και ένα μοντέλο DS, το DS7.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται προκειμένου να προσαρμοστεί ο ρυθμός παραγωγής στις «δύσκολες» συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς και να διαχειριστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα αποθέματα πριν από το τέλος του έτους.

Η Stellantis είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι θα διακόψει προσωρινά την παραγωγή στα εργοστάσιά της στο Πουασί, κοντά στο Παρίσι, και στο Πομιλιάνο κοντά στην ιταλική πόλη της Νάπολης, από τα τέλη Σεπτεμβρίου για διάστημα έως και τριών εβδομάδων, λόγω της χαμηλής ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά.