Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Χαρακτηρίζει τέσσερις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές ως τρομοκρατικές οργανώσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την Τετάρτη τέσσερις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, πρόκειται για τις οργανώσεις Harakat al-Nujaba, Kata’ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya και Kata’ib al-Imam Ali, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Και οι τέσσερις είχαν προηγουμένως χαρακτηριστεί ως «Ειδικά Καθορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες» (Specially Designated Global Terrorists), ενώ η Kata’ib Sayyid al-Shuhada είχε λάβει τον χαρακτηρισμό αυτό ήδη από το 2023.

«Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη και βάσεων που φιλοξενούν αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, χρησιμοποιώντας συνήθως προκάλυψη ή οργανώσεις-βιτρίνες για να αποκρύψουν την εμπλοκή τους», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ανακοίνωση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν τον «υπ’ αριθμόν ένα χορηγό κρατικής τρομοκρατίας» παγκοσμίως.