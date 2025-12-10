Στάρμερ: Η Ευρώπη είναι ισχυρή και ενωμένη στο πλευρό της Ουκρανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ευρώπη είναι «ισχυρή» και «ενωμένη» στο πλευρό της Ουκρανίας, μετά τη δημοσίευση του νέου στρατηγικού δόγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και αφού ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την ήπειρο «αποσυντεθειμένη».

Όπως αναφέρει το Reuters, το δόγμα, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «πολιτισμικό αφανισμό» και πρέπει να αλλάξει πορεία.

Σε συνέντευξή του στο Politico την Τρίτη, ο Τραμπ αποκάλεσε τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες «αδύναμους».

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βρετανού βουλευτή στο κοινοβούλιο σχετικά με τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Στάρμερ είπε ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή.

«Αυτό που βλέπω είναι μια ισχυρή Ευρώπη, ενωμένη πίσω από την Ουκρανία και ενωμένη πίσω από τις διαχρονικές μας αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, και θα υπερασπίζομαι πάντοτε αυτές τις ελευθερίες», δήλωσε.