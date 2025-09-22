Σπάνια επίσκεψη Αμερικανών βουλευτών στο Πεκίνο: Σκοπός η ενίσχυση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας

Μια ομάδα Αμερικανών νομοθετών, σε μια σπάνια επίσκεψη στο Πεκίνο, δήλωσαν στον δεύτερο σε σειρά ηγέτη της Κίνας, πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου πρέπει να εντείνουν τη συνεργασία τους και να «σπάσουν τον πάγο», καθώς οι δύο υπερδυνάμεις έκαναν περαιτέρω βήματα στη σταθεροποίηση των δεσμών τους.

Η επίσκεψη της Κυριακής ήταν η πρώτη αντιπροσωπεία της Βουλής των Αντιπροσώπων που επισκέφθηκε την Κίνα από το 2019. Η πανδημία COVID-19 έθεσε τέλος στις επίσημες επισκέψεις της Βουλής το 2020 και οι σχέσεις επιδεινώθηκαν ραγδαία λόγω διαφωνίας σχετικά με την προέλευση του κορονοϊού που είχε εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Το ταξίδι της διακομματικής αντιπροσωπείας, που ανακοινώθηκε αυτόν τον μήνα, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι δύο χώρες αναζητούν μια διέξοδο από μια περίοδο τεταμένων σχέσεων που επιδεινώθηκε από τις εμπορικές εντάσεις, τους περιορισμούς των ΗΠΑ για τα τσιπ ημιαγωγών, την ιδιοκτησία του TikTok, τις κινεζικές δραστηριότητες στη Νότια Σινική Θάλασσα και θέματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν.

Αυτό το ταξίδι που «σπάει τον πάγο» θα ενισχύσει περαιτέρω τους διμερείς δεσμούς, δήλωσε ο πρωθυπουργός Λι στους νομοθέτες, σύμφωνα με έκθεση που διοργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κίνα.

Η αντιπροσωπεία ηγείται ο Δημοκρατικός Βουλευτής των ΗΠΑ Άνταμ Σμιθ. Είναι πρώην πρόεδρος και νυν κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία επιβλέπει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και τις ένοπλες δυνάμεις.

«Μπορούμε και οι δύο να αναγνωρίσουμε ότι τόσο η Κίνα όσο και οι ΗΠΑ έχουν δουλειά να κάνουν για να ενισχύσουν αυτή τη σχέση, η οποία δεν θα έπρεπε να διαρκεί επτά, έξι χρόνια μεταξύ των επισκέψεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ», είπε ο Σμιθ στον Λι.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιου είδους ανταλλαγές και ελπίζουμε, όπως ακριβώς τα λέτε, ότι αυτό θα σπάσει τον πάγο και θα αρχίσουμε να έχουμε περισσότερες τέτοιου είδους ανταλλαγές».

Η αντιπροσωπεία έθιξε την ανάγκη για περισσότερους διπλωματικούς και στρατιωτικούς διαλόγους, καθώς και για συνεργασία στον έλεγχο των ροών φαιντανύλης, τον πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων και ένα διεθνές πλαίσιο για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε το γραφείο του Σμιθ σε ανακοίνωσή του.

Στα ενδιάμεσα χρόνια μεταξύ των συναντήσεων, όταν η Κίνα, η οποία είχε πληγεί από την COVID-19, έκλεισε σε μεγάλο βαθμό τα σύνορά της προς τον έξω κόσμο, οι Αμερικανοί νομοθέτες είχαν επικεντρώσει τις επισκέψεις τους αλλού.

Τα ταξίδια Αμερικανών νομοθετών περιελάμβαναν επισκέψεις στην δημοκρατικά κυβερνώμενη Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς του και θεωρεί το πιο σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα στις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το 2022, η τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι ηγήθηκε μιας αντιπροσωπείας Δημοκρατικών μελών της Βουλής στην Ταϊβάν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης περιοδείας στην Ασία. Το ταξίδι εξόργισε την Κίνα, η οποία λέει σε άλλες χώρες να αποφεύγουν τις επίσημες επαφές με την Ταϊβάν, και πυροδότησε μαζικές κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις σε ύδατα και εναέριο χώρο γύρω από το νησί.

Ένα χρόνο αργότερα, οι Αμερικανοί νομοθέτες εξόργισαν ξανά το Πεκίνο όταν ο Μάικλ ΜακΚόλ, τότε πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, επισκέφθηκε την Ταϊβάν. Ο ΜακΚόλ, στον οποίο αργότερα επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Κίνα, δεσμεύτηκε να βοηθήσει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊβάν και να επιταχύνει την παράδοση όπλων.