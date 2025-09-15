Σουηδός πρωθυπουργός: Σκανδαλώδη ψέματα όσα λέει ο Όρμπαν για την ασφάλεια στη χώρα μας

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον απέρριψε τη Δευτέρα ισχυρισμούς του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν ότι η Σουηδία «καταρρέει» λόγω της αύξησης της βίας των συμμοριών, χαρακτηρίζοντάς τους «σκανδαλώδη ψέματα».

Νωρίτερα τη Δευτέρα ο Ορμπάν είχε γράψει στο X, επικαλούμενος άρθρο γερμανικής εφημερίδας, ότι εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία στρατολογούν ως δολοφόνους ανήλικα παιδιά.

Ο Όρμπαν ισχυρίσθηκε πως «περισσότερα από 280 ανήλικα κορίτσια» έχουν συλληφθεί για φόνο και κατηγόρησε τη σουηδική κυβέρνηση ότι κάνει μαθήματα στην Ουγγαρία για το κράτος δικαίου, παρά την επιδεινούμενη, όπως υποστήριξε, κατάσταση της ασφάλειας στη Σουηδία.

Ο Κρίστερσον απάντησε γρήγορα μέσω του X λέγοντας: «Αυτά είναι σκανδαλώδη ψέματα. Δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι προέρχονται από τον άνθρωπο που διαλύει το κράτος δικαίου στη χώρα του».

Ο Κρίστερσον πρόσθεσε πως ο Όρμπαν είναι «απελπισμένος ενόψει των επικείμενων ουγγρικών εκλογών».

Το Γαλλικό Πρακτορείο διευκρινίζει πως το άρθρο που επικαλείται ο Ούγγρος πρωθυπουργός είναι ένα τηλεγράφημα του ίδιου του Γαλλικού Πρακτορείου που αναδημοσιεύθηκε από τη γερμανική εφημερίδα Die Welt και περιγράφει τον ακόμη συγκεχυμένο ρόλο των κοριτσιών στο οργανωμένο έγκλημα στη Σουηδία.

Οι «280 ανήλικες που έχουν συλληφθεί για φόνο», σύμφωνα με τον Όρμπαν , είναι στην πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με το AFP, 280 κορίτσια ηλικίας από 15 ως 17 ετών, τα οποία διώκονται για τρεις κατηγορίες αδικημάτων συνολικά: φόνους, ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και επιθέσεις το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της εισαγγελίας.

Τη χρονιά εκείνη σημειώθηκαν 4 φόνοι και ανθρωποκτονίες εξ αμελείας και 277 επιθέσεις. Τα δεδομένα αυτά δεν συνδέονται απαραιτήτως με το οργανωμένο έγκλημα.