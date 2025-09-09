Σουηδία: Κατέρρευσε σε συνέντευξη Τύπου η νέα υπουργός Υγείας

Η νεοδιορισμένη υπουργός Υγείας της Σουηδίας, Ελιζαμπέτ Λαν, λιποθύμησε την Τρίτη, ενώ παρουσιάζονταν σε συνέντευξη Τύπου της κυβέρνησης.

Η Λαν, μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, βρισκόταν δίπλα στον πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον και άλλους αξιωματούχους, όταν ξαφνικά έπεσε, χτυπώντας το κεφάλι της στο βήμα.

Αξιωματούχοι έσπευσαν να βοηθήσουν την υπουργό, η οποία έλαβε ιατρική βοήθεια από το προσωπικό ασφαλείας πριν οδηγηθεί έξω από την αίθουσα.

Η Λαν επέστρεψε στην αίθουσα λίγο αργότερα, λέγοντας: «Δεν ήταν ακριβώς μια κανονική Τρίτη, και αυτό είναι που μπορεί να συμβεί όταν έχεις πτώση του σακχάρου στο αίμα».