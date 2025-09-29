Σουηδία και Γαλλία στέλνουν αντι-drone ενίσχυση στη Δανία για τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ

Η Σουηδία ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως θα αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό με δυνατότητες αντί-drone στη Δανία, ενόψει της μάζωξης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φιλοξενήσει η Κοπεγχάγη τις επόμενες μέρες.

Σημειώνεται πως την Τετάρτη θα διεξαχθεί άτυπη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ ενώ την Πέμπτη ακολουθεί η Σύνοδος των 47 κρατών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, δήλωσε τη Δευτέρα πως η χώρα του θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στη Δανία, μετά και από τα περιστατικά με drone που έκλεισαν αρκετά αεροδρόμια της Δανίας την περασμένη εβδομάδα.

Πέρα από τη Σουηδία, στρατιωτικό εξοπλισμό για την ασφάλεια έναντι των drone στη Δανία θα αποστείλει και η Γαλλία, όπως ανακοίνωσε το Παρίσι τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας ανακοίνωσαν ότι drone είχαν εντοπιστεί πάνω από αρκετές ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες, μία ημέρα αφότου παρόμοιες παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν σε δύο αεροπορικές βάσεις — συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης στρατιωτικής εγκατάστασης της χώρας, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά F-16 και F-35 — καθώς και στο αρχηγείο ενός στρατιωτικού συντάγματος.