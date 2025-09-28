FT, The Telegraph, Reuters

Η Δανία απαγορεύει όλα τα πολιτικά drones για μια εβδομάδα, ενόψει δύο ευρωπαϊκών συνόδων, μετά την τρίτη εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη σκανδιναβική χώρα.

Σύμφωνα με τους Finacial Times, οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας ανακοίνωσαν ότι drones είχαν εντοπιστεί πάνω από αρκετές ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες την Κυριακή, μία ημέρα αφότου παρόμοιες παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν σε δύο αεροπορικές βάσεις — συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης στρατιωτικής εγκατάστασης της χώρας, όπου σταθμεύουν τα μαχητικά F-16 και F-35 — καθώς και στο αρχηγείο ενός στρατιωτικού συντάγματος.

Η κυβέρνηση αντέδρασε απαγορεύοντας τα drones από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή της επόμενης εβδομάδας, όταν η Κοπεγχάγη θα φιλοξενήσει μια ανεπίσημη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την Τετάρτη και μια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενός πανευρωπαϊκού σχηματισμού που περιλαμβάνει επίσης χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ουκρανία.

Η Δανία ήταν σε κατάσταση επιφυλακής όλη την εβδομάδα, από τη στιγμή που μη εξουσιοδοτημένα drones παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα το βράδυ, προκαλώντας το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης για τέσσερις ώρες.

«Ο εναέριος χώρος μας δεν έχει παραβιαστεί όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο… Είναι σαφές ότι το παίρνουμε σοβαρά», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών, Τόμας Ντάνιελσεν, στην τηλεοπτική εκπομπή TV2, ανακοινώνοντας την απαγόρευση.

Η Δανία έχει αποδεχθεί προσφορές τεχνολογίας κατά των drones από τη γειτονική Σουηδία και τη Γερμανία, ενώ το ΝΑΤΟ έχει στείλει τουλάχιστον μία επιπλέον φρεγάτα ειδικευμένη στην αντιαεροπορική άμυνα στην Κοπεγχάγη ενόψει των επερχόμενων ευρωπαϊκών συνόδων.

Η ανεπίσημη σύνοδος της ΕΕ προγραμματίζεται να συζητήσει τη δημιουργία ενός αποκαλούμενου «τοίχου drones» στην ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης, σχεδιασμένου να αποκρούει καλύτερα τη Ρωσία μετά από μια σειρά εναέριων εισβολών σε εδάφη του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένων drones πάνω από την Πολωνία και τη Ρουμανία, καθώς και ρωσικών μαχητικών MiG-31 που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

The Telegraph: Πρόστιμα και φυλάκιση σε όποιον «σηκώσει» drone

Με τη σειρά της, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν υπέδειξε ότι πίσω από τα περιστατικά θα μπορούσε να βρίσκεται η Ρωσία, η κύρια «χώρα που απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια». Το Κρεμλίνο αρνείται την κατηγορία.

Ο υπουργός Τόμας Ντάνιελσεν δήλωσε ότι το μέτρο για το κλείσιμο του εναέριου χώρου θα εξαλείψει τον κίνδυνο «τα εχθρικά drones να μπερδευτούν με τα νόμιμα drones και το αντίστροφο».

«Η Δανία θα υποδεχθεί του ηγέτες της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα και θα δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. Συνεπώς, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα κλείσουμε τον εναέριο χώρο της Δανίας σε όλες τις πτήσεις πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Τόμας Ντάνιελσεν, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Με αυτόν τον τρόπο, θα εξαλείψουμε τον κίνδυνο εχθρικά ντρόουν να θεωρηθούν εσφαλμένα νόμιμα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και το αντίθετο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Το υπουργείο προειδοποίησε ότι η παραβίαση της απαγόρευσης μπορεί να επισύρει πρόστιμα ή ακόμη και ποινές φυλάκισης έως δύο έτη.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χουμελγκάαρντ δήλωσε πως στόχος της απαγόρευσης είναι η απλοποίηση του έργου των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Η αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού και οι αρχές μας πρέπει να χρησιμοποιούν τις δυνάμεις τους, εφόσον είναι απαραίτητο, για την προστασία των Δανών και των καλεσμένων μας», τονίζεται στο δελτίο Τύπου.

Αυτή η απαγόρευση θα επιτρέψει στην αστυνομία να μην χρειαστεί να «επικεντρώσει τις προσπάθειές της στα πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», αναφέρεται.

Reuters: Νέες υπερπτήσεις από drones σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι, μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρατηρήθηκαν εκ νέου να πετούν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Δανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, για δεύτερο συναπτό 24ωρο, ανακοίνωσε σήμερα ο δανέζικος στρατός.

«Οι ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν πως drone παρατηρήθηκαν σε αρκετές εγκαταστάσεις τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Διάφορα μέσα κινητοποιήθηκαν», αναφέρει ο στρατός σε ένα δελτίο Τύπου.

Στην ανακοίνωση δεν δίνεται καμία λεπτομέρεια σχετικά με τα περιστατικά ούτε την απάντηση του στρατού, ωστόσο δανέζικα ΜΜΕ μετέδωσαν πως κανένα αεροδρόμιο δεν έκλεισε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η μυστηριώδης εμφάνιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και τη Νορβηγία από την 22α Σεπτεμβρίου οδήγησε στο κλείσιμο αεροδρομίων, με την Κοπεγχάγη να υπαινίσσεται μια πιθανή ρωσική εμπλοκή.

Χθες, ο στρατός της Δανίας έκανε γνωστό πως άγνωστης προέλευσης ντρόουν παρατηρήθηκαν πάνω από «στρατιωτικές εγκαταστάσεις» τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, ωστόσο δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως «ένα έως δύο drone» παρατηρήθηκαν να πετάνε το βράδυ της Παρασκευής σε κοντινή απόσταση ή πάνω από τη στρατιωτική βάση του Καρούπ, τη μεγαλύτερη της χώρας, όπου στεγάζονται μεταξύ άλλων όλα τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων, οι υπηρεσίες επιτήρησης του εναέριου χώρου, η σχολή πιλότων.