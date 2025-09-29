Δυτική Μακεδονία: Ο «κρυφός άσσος» του ελληνικού τουρισμού με κορυφαία ικανοποίηση επισκεπτών

Η Δυτική Μακεδονία δεν συγκαταλέγεται στους κλασικούς ελληνικούς προορισμούς. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία από την έκθεση TRAVELSAT και την ανάλυση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων - ΙΝΣΕΤΕ (Απρίλιος–Ιούνιος 2025) σκιαγραφούν μια εικόνα που ανατρέπει τα στερεότυπα.

H Περιφέρεια καταγράφει συνολική αξιολόγηση 9,5/10, την υψηλότερη σε όλη τη χώρα, ξεπερνώντας μάλιστα και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,8). Πρόκειται για μια επιτυχία που αναδεικνύει τη δυναμική ενός εναλλακτικού προορισμού, με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στη νέα διεθνή τάση του βιώσιμου και αυθεντικού τουρισμού.