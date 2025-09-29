Η Θεσσαλονίκη του 2026: Οι προοπτικές, οι δυνατότητες και τα στοιχήματα

Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, η σωστή και συνεπής πορεία των μεγάλων έργων υποδομής αποτελεί το κλειδί για έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό σχεδιασμό του μέλλοντος.

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης αυτή η αρχή αποδεικνύεται στο πεδίο, αφού από τη στιγμή που το 2025 η πόλη βλέπει σημαντικά έργα της να εξελίσσονται ομαλά και με συνέπεια, δίχως καθυστερήσεις και εντός χρονοδιαγραμμάτων, διαθέτει πλέον το απαραίτητο υπόβαθρο να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις της βάσει ενός μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού οράματος που θα καθορίσει το μέλλον και το ρόλο της τα επόμενα χρόνια.