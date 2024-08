Sounion: Κίνδυνος διαρροής πετρελαίου για το ελληνόκτητο πλοίο που χτύπησαν οι Χούθι (pics)

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου Sounion καίγεται στην Ερυθρά Θάλασσα από τις 23 Αυγούστου μετά από επίθεση των Χούθι, χωρίς να υπάρχουν εμφανή σημάδια διαρροής πετρελαίου, ανέφεραν οι «Aspides» η ναυτική αποστολή της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα σε ανάρτησή της στο X τη Δευτέρα.

Η αποστολή της ΕΕ δημοσίευσε φωτογραφίες με ημερομηνία Κυριακή που δείχνουν φωτιά και καπνό να βγαίνουν από το κύριο κατάστρωμα του πλοίου.

Update on M/V SOUNION:



The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.



An EUNAFOR ASPIDES 🇪🇺 unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY