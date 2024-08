Πυρκαγιές στο υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion που έπληξαν οι Χούθι 

Τρεις πυρκαγιές βρίσκονταν την Παρασκευή (23/8) σε εξέλιξη στο δεξαμενόπλοιο που εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του αφού υπέστη επίθεση την Τετάρτη (21/8) ανοικτά της Υεμένης από τους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως ανέφερε την Παρασκευή (23/8) η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

The Houthis in Yemen have released a video of them blowing up the Greek-flagged oil tanker Sounion in the Red Sea.



The crew was evacuated off the ship by the French Navy 2 days ago after the ship was initially hit.



The vessel carried 150,000 tons of crude oil. Ecologic disaster pic.twitter.com/KbWD9pAvFH