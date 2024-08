Δεξαμενόπλοιο Sounion: Φλέγεται από τις 23 Αυγούστου μετά την επίθεση των Χούθι 

Φλεγόμενο παραμένει από την 23η Αυγούστου το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Sounion, που δέχθηκε επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης την περασμένη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26/8) μέσω της πλατφόρμας X η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή Ασπίδες, η δύναμη που αναπτύχθηκε στην περιοχή από την ΕΕ για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με τη ναυτική αποστολή Ασπίδες, παρατηρούνται εστίες φωτιάς σε πέντε σημεία στο κατάστρωμα του πλοίου, το οποίο, κατά το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας του Ιράκ.

Η αποστολή Ασπίδες πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη για διαρροή πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.

Το Sounion παραμένει στο σημείο όπου αγκυροβόλησε, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης, τόνισε ακόμη η ευρωπαϊκή δύναμη – δεν «παρασύρεται» ακυβέρνητο, όπως είχε αναφερθεί στη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO την Παρασκευή.

Στο μεταξύ, η διπλωματία των ΗΠΑ προειδοποίησε (24/8) για πιθανή οικολογική καταστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την επίθεση των Χούθι εναντίον του ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιου Sounion στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης. Το δεξαμενόπλοιο είχε γίνει στόχος επίθεσης την Τετάρτη (21/8) ενώ έπλεε ανοικτά του λιμένα Χοντάιντα, που ελέγχουν οι Χούθι οι οποίοι και ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση εναντίον του δεξαμενόπλοιου με drones και πυραύλους.

Την Παρασκευή (23/8), η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ανέφερε πως παρατηρήθηκαν τρεις πυρκαγιές πάνω στο σκάφος, ενώ οι Χούθι έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που εικόνιζε τρεις εκρήξεις.

The Houthis in Yemen have released a video of them blowing up the Greek-flagged oil tanker Sounion in the Red Sea. The crew was evacuated off the ship by the French Navy 2 days ago after the ship was initially hit. The vessel carried 150,000 tons of crude oil. Ecologic disaster pic.twitter.com/KbWD9pAvFH

«Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι απειλούν να οδηγήσουν στη διαρροή ενός εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, ποσότητα τετραπλάσια από αυτή της καταστροφής του Exxon Valdez», προειδοποίησε το Σάββατο (24/8) ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, με ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα. Αναφερόταν σε μια από τις χειρότερες περιβαλλοντικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ, όταν είχε ναυαγήσει το 1989 ανοικτά της Αλάσκας δεξαμενόπλοιο.

«Ενώ το πλήρωμα απομακρύνθηκε εσπευσμένα, οι Χούθι μοιάζουν αποφασισμένοι να βυθίσουν το σκάφος και το φορτίο του στη θάλασσα», υπογράμμισε ο Μίλερ.

The Sounion is not the first tanker laden with #Iraqi crude #oil the #Houthis have attacked. The Delta Blue and the Delta Atlantica, which are both connected to Delta Tankers and attacked in the past weeks in the southern #RedSea, were both carrying Iraqi crude destined for the… pic.twitter.com/hwz4fpiquP