Χρ. Στυλιανίδης: Καταδικάζει την επίθεση στο ελληνόκτητο τάνκερ ΜΤ Sounion

Σε καταδίκη της επίθεσης εναντίον του ελληνόκτητου τάνκερ ΜΤ Sounion στην Ερυθρά Θάλασσα προχώρησε την Τετάρτη (21/08) μέσω ανακοίνωσής του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστος Στυλιανίδης τονίζοντας ότι «επρόκειτο για κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου».

«Τις πρωινές ώρες σήμερα το υπό ελληνική σημαία Δ/Ξ «SOUNION», με 25 μέλη πληρώματος, αλλοδαποί υπήκοοι, δέχθηκε ένοπλη επίθεση ενώ έπλεε 72 ν.μ. δυτικά της Χοντεϊντά Υεμένης, στην Ερυθρά θάλασσα.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο πλοίο, το οποίο παραμένει στο προαναφερόμενο σημείο. Το πλοίο είχε αποπλεύσει από Ιράκ για Αγίους Θεοδώρους.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης, καταδικάζει την επίθεση αυτή η οποία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Ο κ. Στυλιανίδης επισημαίνει πως τέτοιου είδους ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών και διαταράσσουν την ελεύθερη διακίνηση αγαθών μέσω των κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς».

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (21/08) οι Υεμενίτες Χούθι έπληξαν το ελληνόκτητο τάνκερ MT Sounion της εταιρείας Delta Tankers, στα ανοιχτά της πόλης Χοντέιντα.

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση από δύο μικρά σκάφη και επλήγη από τρία βλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοιχτά της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου UKMTO.

20240821 INCIDENT 110 WARNING - ATTACK - UPDATE 001https://t.co/fX3hWupi7g



UKMTO has received a report of an incident 77NM west of Al Hudayah, Yemen.#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/nGA12WSafR