Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι έπληξαν το ελληνόκτητο τάνκερ MT Sounion

Οι Υεμενίτες Χούθι έπληξαν το ελληνόκτητο τάνκερ MT Sounion της εταιρείας Delta Tankers, την Τετάρτη στα ανοιχτά της πόλης Χοντέιντα.

Το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση από δύο μικρά σκάφη και επλήγη από τρία βλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοιχτά της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου UKMTO.

20240821 INCIDENT 110 WARNING - ATTACK - UPDATE 001https://t.co/fX3hWupi7g



UKMTO has received a report of an incident 77NM west of Al Hudayah, Yemen.#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/nGA12WSafR