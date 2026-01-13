Σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις λόγω παγετού σε Βιέννη, Πράγα και Μπρατισλάβα

Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές προκαλούν οι συνθήκες παγετού στην Κεντρική Ευρώπη, με αεροδρόμια σε Βιέννη, Πράγα και Μπρατισλάβα να προχωρούν σε αναστολές ή σημαντικούς περιορισμούς πτήσεων, καθώς ο σχηματισμός πάγου στους διαδρόμους καθιστά επισφαλείς τις απογειώσεις και προσγειώσεις.

Συγκεκριμένα, συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Icy conditions have forced staff to close Vienna International Airport until at least 11 a.m. (1000 GMT) on Tuesday and limit fights at Prague's Vaclav Havel Airport, both hubs said. https://t.co/jRyFoJx1mf https://t.co/jRyFoJx1mf — Reuters Science News (@ReutersScience) January 13, 2026

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE — Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.