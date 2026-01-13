Φωτογραφία Αρχείου
Σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις λόγω παγετού σε Βιέννη, Πράγα και Μπρατισλάβα
Σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις λόγω παγετού σε Βιέννη, Πράγα και Μπρατισλάβα

13/01/2026 • 10:56
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές προκαλούν οι συνθήκες παγετού στην Κεντρική Ευρώπη, με αεροδρόμια σε Βιέννη, Πράγα και Μπρατισλάβα να προχωρούν σε αναστολές ή σημαντικούς περιορισμούς πτήσεων, καθώς ο σχηματισμός πάγου στους διαδρόμους καθιστά επισφαλείς τις απογειώσεις και προσγειώσεις.

Συγκεκριμένα, συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος. Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Παράλληλα, το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

