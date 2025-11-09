Σλοβακία: Σύγκρουση δύο τρένων κοντά στη Μπρατισλάβα - Αναφορές για πολλούς τραυματίες (pics&vids)

09/11/2025 • 21:50
Δύο τρένα συγκρούστηκαν απόψε στη Σλοβακία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης σπεύδουν στο σημείο της σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε μεταξύ της πρωτεύουσας Μπρατισλάβα και του Πέζινοκ, που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το τρένο REX 1814, που εκτελούσε το δρομολόγιο Νίτρα – Μπρατισλάβα, συγκρούστηκε μετωπικά με το τρένο Ex 620 λίγο μετά την έξοδό του από τον σταθμό Πέζινοκ.

Η Σιδηροδρομική Εταιρεία Σλοβακίας (ZSSK) δήλωσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. «Το περιστατικό θα διερευνηθεί διεξοδικά – τα αίτιά του προς το παρόν παραμένουν άγνωστα. Θα παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις το επιτρέψει η πορεία της έρευνας. Αναμένεται ενημέρωση μέσα στις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η εταιρεία.

Στον τόπο του δυστυχήματος κατευθύνεται και ο υπουργός Εσωτερικών, Ματούς Σουτάι Εστόκ, όπως επιβεβαίωσε στο πρακτορείο TASR ο εκπρόσωπος του υπουργείου. 

