Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Η ευρείας κλίμακας ισραηλινή επίθεση το πρωί της Παρασκευής κατά του Ιράν είχε στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένης της υπόγειας μονάδας του Νατάνζ.

Αναφορές κάνουν λόγο για 78 νεκροούς και 329 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη, ενώ ανάμεσά τους νεκροί ανώτατοι Ιρανοί διοικητές και επιστήμονες.

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr News μετέδωσε ότι σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στο Χαμαντάν στο βορειοδυτικό Ιράν. Στην πόλη βρίσκεται μια ιρανική αεροπορική βάση αλλά δεν είναι σαφές αν η έκρηξη σημειώθηκε στη βάση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατο του διοικητή της αεροδιαστημικής δύναμής τους, που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από το Ισραήλ, κατά τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στην ιρανική επικράτεια.

🔴ELIMINATED: Commander of the IRGC's Air Force & Senior Chain of Command of the Air Force



The Intelligence Directorate identified that the senior chain of command of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Air Force had assembled in an underground command center to… pic.twitter.com/9oQHSVieC4