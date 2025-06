IDF: Χτυπήσαμε τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου - Βίντεο 3D απεικονίζει το κτίριο που έγινε η επίθεση

O IDF έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που απεικονίζει σε τρισδιάστατη μορφή χώρο εμπλουτισμού ουρανίου στην περιοχή Νατάνζ, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από την επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον του βασικού πυρηνικού συγκροτήματος του Ιράν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο των IDF, υποστράτηγο Έφι Ντέφριν, το Ισραήλ έπληξε «τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν», αναφερόμενος στο υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα του Νατάνζ.

«Η εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης για την προώθηση του στρατιωτικού πυρηνικού τους προγράμματος» δήλωσε ο Ντέφριν, επισημαίνοντας πως η ισραηλινή επίθεση «προκάλεσε σοβαρή ζημιά» τόσο στον υπόγειο χώρο εμπλουτισμού όσο και σε κρίσιμες υποδομές της εγκατάστασης. «Χτυπήσαμε το υπόγειο συγκρότημα και άλλα ζωτικής σημασίας σημεία του συγκεκριμένου χώρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

The IDF released a video claiming to show a "3D illustration of the uranium enrichment site in the Natanz area".



