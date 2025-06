Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν αυτή που χαρακτήρισαν την «πρώτη φάση» εκτεταμένων αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων σε όλο το Ιράν, με τα κρατικά ιρανικά μέσα να μεταδίδουν ότι ισραηλινός βομβαρδισμός είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χουσέιν Σαλαμί, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Μοχάμεντ Μπαγκερί , αλλά και ένας στρατηγός, ο Γουλάμ Αλί Ρασίντ. Η Τεχεράνη απάντησε με την εκτόξευση 100 drones, ενώ ο Χαμενεΐ απείλησε το Ισραήλ με «σκληρή τιμωρία».

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι το Ιράν εκτόξευσε περίπου 100 drones προς το έδαφός του, έπειτα από μεγάλη επίθεση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι (IDF) αναφέρει ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και ότι ο αρχηγός της Επαναστατικής Φρουράς, Χοσεΐν Σαλάμι, και άλλοι διοικητές σκοτώθηκαν.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι χτυπήθηκαν κατοικημένες περιοχές στην Τεχεράνη και ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές

Η επίθεση αποτελεί μέρος της επιχείρησης «Rising Lion» , σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος πρόσθεσε ότι το Ιράν αποτελεί απειλή για «την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ».

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υποστήριξη της ισραηλινής επίθεσης, κάτι που οι ΗΠΑ αρνούνται κατηγορηματικά.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

10:07 Η αντίδραση των αγορών για Ισραήλ και Ιράν: Έως το +14% το πετρέλαιο, απώλειες στα χρηματιστήρια



Η μεγάλη άνοδος των τιμών του πετρελαίου ξεχωρίζει την Παρασκευή (13/06) στην αντίδραση των διεθνών αγορών μετά από τη μεγάλη επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

10:03 Αναχαιτίσεις πυραύλων και drones πάνω απο τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε να αναχαιτίζει ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτός του ισραηλινού εδάφους, δήλωσε σήμερα το πρωί αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, ύστερα από κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν να αναχαιτίζουν drones, που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, εκτός του ισραηλινού εδάφους», δήλωσε ο αξιωματούχος σε ανακοίνωση. Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει περίπου 100 drones προς το Ισραήλ.

09: 57 Ισραηλινός πρεσβευτής: Η Γαλλία δεν είχε προειδοποιηθεί πριν από τα πλήγματα στο Ιράν

Το Ισραήλ δεν είχε προειδοποιήσει τη Γαλλία ενόψει των πληγμάτων του στο Ιράν επειδή δεν είναι πλέον τόσο στενός σύμμαχος όσο ήταν πριν, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στο Παρίσι, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα στο Ιράν θα διαρκέσουν μέρες και ότι έχουν στόχο να σταματήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

"Το γαλλικό κράτος για κάποια περίοδο δεν είναι τόσο κοντά όπως ήταν πριν", δήλωσε στον ραδιοσταθμό RTL ο Τζόσουα Ζάρκα, ο οποίος ήταν προηγουμένως επικεφαλής του ιρανικού ζητήματος στο ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

"Είναι σύμμαχος, αλλά όχι στο σημείο να προειδοποιηθεί για μια τέτοια επιχείρηση", πρόσθεσε.

09:41 Tasnim: Κατονομάζει έξι Ιρανούς πυρηνικούς επιστήμονες που σκοτώθηκαν από τα πλήγματα

«Οι Αμπντολχαμίντ Μινουσέχρ, Αχμαντρεζά Ζολφαγαρί, Αμιρχοσεΐν Φεκχί, Μοταλεμπλιζαντέχ, Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί και Φερεϊντούν Αμπασί είναι οι πυρηνικοί επιστήμονες που μαρτύρησαν», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

09:38 Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις: Οι πιλότοι «εξακολουθούν να επιτίθενται» στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι τα μαχητικά του αεροσκάφη συνεχίζουν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, αφού εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στη διάρκεια της νύκτας.

09: 25 Ανένδοτο το Ιράν με το πυρηνικό του πρόγραμμα - Απειλεί αμερικανικές βάσεις

Το Ιράν επανέλαβε τις απειλές του ότι θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης έπειτα από αποτυχία των συνομιλιών, ο έκτος κύκλος των οποίων θεωρητικά τουλάχιστον διεξάγεται στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μεθαύριο Κυριακή.

09:00 Επίθεση στο Ιράν: Κλειστοί οι εναέριοι χώροι του Ιράν, του Ιράκ, της Ιορδανίας και του Ισραήλ

Έκλεισαν οι εθνικοί εναέριοι χώροι του Ισραήλ, του Ιράν, του Ιράκ και της Ιορδανίας μετά τη μαζική ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων στο Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, με τους αερομεταφορείς να σπεύδουν να αλλάξουν διαδρομές ή να ακυρώσουν πτήσεις προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

09:06 Πρέσβης Ισραήλ στον ΟΗΕ: «Όταν ο κόσμος σιωπά το Ισραήλ ενεργεί»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, μίλησε για την έναρξη της επιχείρησης "Rising Lion" κατά των πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως απαραίτητη για την «εξάλειψη μιας υπαρξιακής και άμεσης απειλής» για το Ισραήλ και για την παγκόσμια ασφάλεια.

09:00 Ιράν: Θα απαντήσουμε δυναμικά στο Ισραήλ - Υπεύθυνες οι ΗΠΑ για την επίθεση

Το Ιράν προειδοποίησε ότι “έχει νόμιμο και νομικό δικαίωμα” να απαντήσει στις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον πολλών ιρανικών πόλεων και πυρηνικών εγκαταστάσεων, ενώ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα "είναι υπεύθυνες για τις επιπτώσεις" των ισραηλινών πληγμάτων.

08:56 ΗΠΑ: Συνεδριάζει το απόγευμα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για τη Μ. Ανατολή

Ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος.

08:27: Ισραηλινός αξιωματούχος: Υπήρξε πλήρης και ολοκληρωμένος συντονισμός με τις ΗΠΑ

«Παρουσιάσαμε στην αμερικανική κυβέρνηση αποδεικτικά στοιχεία για την πρόοδο του Ιράν στην κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Υπήρξε πλήρης και ολοκληρωμένος συντονισμός με τους Αμερικανούς», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post, αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων.

08:24 ΙΑΕΑ: Δεν υπάρχει αύξηση των επιπέδων της ραδιενέργειας στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει αύξηση στα επίπεδα της ραδιενέργειας στην πυρηνική εγκατάσταση της Νατάνζ που στοχοθετήθηκε κατά την ισραηλινή επίθεση, επικαλούμενη πληροφορίες που του δόθηκαν από τις ιρανικές αρχές.

Ο διεθνής οργανισμός για την πυρηνική ενέργεια πρόσθεσε επίσης ότι ο πυρηνικός σταθμός της Μπουσέρ δεν αποτέλεσε στόχο κατά την επίθεση.

08:17 ΗΠΑ: Ο Τραμπ καλεί το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά την ισραηλινή επίθεση

Σε συνέντευξή του στο Fox News μετά τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνική βόμβα, όμως πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

08:12 Νεκροί οι επικεφαλής στρατού και Φρουρών της Επανάστασης από ισραηλινά πλήγματα

Καίριο πλήγμα στην ηγεσία του ιρανικού στρατού και του πυρηνικού του προγράμματος επέφεραν τα ισραηλινά χτυπήματα στην Τεχεράνη τα ξημερώματα της Παρασκευής. Μεταξύ των νεκρών είναι δύο από τις πιο υψηλόβαθμες στρατιωτικές προσωπικότητες της χώρας: ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Μοχάμεντ Μπαγκερί, και ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί.

08:03 To Ιράν εκτόξευσε 100 drone προς το Ισραήλ

Οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθούν να «αναχαιτίσουν» περίπου 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν από το Ιράν ως απάντηση στην ισραηλινή νυκτερινή επίθεση εναντίον του εδάφους του, δήλωσε σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Το Ιράν εξαπέλυσε περίπου 100 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους, τα οποία προσπαθούμε να αναχαιτίσουμε», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν από την τηλεόραση γύρω στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

08:00: Πάνω από 200 αεροσκάφη συμμετείχαν στα πρώτα πλήγματα εναντίον του Ιράν

Για τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων κινητοποιήθηκαν κάπου «200 μαχητικά αεροσκάφη. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εκτίμησε πως επίκεινται μερικές «δύσκολες ώρες», προφανώς αναφερόμενος στα πιθανά αντίποινα από ιρανικής πλευράς.

Άλλος, ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε εξάλλου πως οι επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τα επόμενα 24ωρα, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 14. Το Ισραήλ έχει μακροπρόθεσμο, ευρύ σχέδιο για περαιτέρω πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ακόμη, προεξόφλησε πως το Ιράν θα ανταποδώσει και προέβλεπε πως αν οι πολίτες δείξουν ψυχραιμία και πειθαρχία, ο αριθμός των τραυματισμών θα είναι πιθανόν χαμηλός. Αλλιώς, θα υπάρξουν πολλά θύματα, πρόσθεσε. «Είμαστε σε πόλεμο», τόνισε.

Χαρακτήρισε «πολύ επιτυχημένα» τα νυχτερινά πλήγματα, τονίζοντας το ότι καταφέρθηκαν βαριά πλήγματα στα ανώτατα κλιμάκια του ιρανικού στρατού, ειδικά των Φρουρών της Επανάστασης.

Ανάμεσα στους στόχους, είπε ακόμη, ήταν επιστήμονες που προωθούσαν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν.

«Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση (επιχείρησης) που συμπεριλάμβανε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών στόχων, σε διάφορες περιοχές του Ιράν», ανέφερε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των Ισραλινών Ενόπλων Δυνάμεων.

YOU ARE WATCHING IRAN NUCLEAR PROGRAM IN NATANZ GOING UP IN FLAMES



07:32 Νετανιάχου: Χτυπήσαμε πυρηνικούς στόχους στο Ιράν - Η επιχείρηση θα συνεχιστεί

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το πρωί ότι τα πρώτα πλήγματα εναντίον του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις του πυρηνικού του προγράμματος, «στέφθηκαν με επιτυχία».

«Πραγματοποιήσαμε πρώτα πλήγματα, τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία και, με τη βοήθεια του Θεού, θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Όπως εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν ανώτεροι διοικητές του ιρανικού στρατού, αν και δεν διευκρίνισε ποιοι.

Παράλληλα ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες τους προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χρειάζεται να παραμένουν στα καταφύγια για μεγάλες χρονικές περιόδους ενόψει των αναμενόμενων αντιποίνων από το Ιράν και τους κάλεσε να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του στρατού για τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας.

Η επιχείρηση είχε στόχο την «καρδιά» του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας και θα διαρκέσει για «όλες μέρες χρειαστεί», διεμήνυσε νωρίτερα στην έναρξη της επιχείρησης ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Prime Minister Netanyahu:

"Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



«Πριν από λίγο, το Ισραήλ εξαπέλυσε (...) στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση για την αποτροπή της ιρανικής απειλής σε βάρος της ίδιας της επιβίωσης του Ισραήλ. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιστεί για όσες μέρες είναι απαραίτητο για να εξαλειφθεί αυτή η απειλή», είπε ο κ. Νετανιάχου.

«Πλήξαμε την καρδιά του προγράμματος εμπλουτισμού (ουρανίου) του Ιράν. Πλήξαμε την καρδιά του στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Στοχοποιήσαμε την κυριότερη εγκατάσταση εμπλουτισμού (ουρανίου) του Ιράν στη Νατάνζ», είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι στοχοποιήθηκαν ιρανοί «επιστήμονες» που κατ’ αυτόν «εργάζονταν για την ιρανική (ατομική) βόμβα» και η «καρδιά του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν».

07:15 Το μήνυμα του επικεφαλής των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και του ΥΠΕΞ

Ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι «δεν μπορώ να υποσχεθώ την απόλυτη επιτυχία» της «ιστορικής» στρατιωτικής εκστρατείας που ξεκίνησε η χωρα του εναντίον του Ιράν, ενώ προειδοποίησε για «τον απολογισμό τυχών ιρανικών αντιποίνων εναντίον του Ισραήλ.

«Πολίτες του Ισραήλ, δεν μπορώ να υποσχεθώ την απόλυτη επιτυχία. Το ιρανικό καθεστώς θα προσπαθήσει να μας επιτεθεί ως αντίποινα και ο αναμενόμενος απολογισμός θα είναι διαφορετικός από αυτόν στον οποίο έχουμε συνηθίσε»”, τόνισε ο υποστράτηγος Εγιάλ Αμίρ σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Δεσμευθήκαμε σε μια ιστορική, χωρίς προηγούμενο εκστρατεία», πρόσθεσε.

Με αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, το Ισραήλ βρίσκεται σε μια «αποφασιστική στιγμή», τόνισε από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς. «Πρόκειται για μια αποφασιστική στιγμή στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ και στην ιστορία του εβραϊκού λαού», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Κατς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το Ιράν είναι πιο αποφασισμένο από ποτέ να υλοποιήσει το σχέδιό του καταστροφής του Ισραήλ. Βρισκόμαστε σε αποφασιστικής σημασίας καμπή. Αν αποτύχουμε, δεν θα έχουμε κανένα μέσο προκειμένου να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα τα οποία θα θέσουν σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξή μας».

Ισχυρές εκρήξεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στη Νατάνζ», μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν σε αυτό το στάδιο ενδείξεις διαρροής ραδιενέργειας ή μόλυνσης μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νωρίτερα πως ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές της χώρας, εν μέσω κορύφωσης της έντασης, παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να κλείσουν συμφωνία με το Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πολύ βαρύ - ακόμη απροσδιόριστο - αριθμό νεκρών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων αξιωματικών του στρατού. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι οι πυρηνικοί επιστήμονες Φερεϊντούν Αμπασί- Νταβανί και Μοχαμάντ Μεχντί Τεχρανσί σκοτώθηκαν στα ισραηλινά πλήγματα.

Η Μοσάντ - η υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ - διεξήγαγε επιχειρήσεις δολιοφθοράς «βαθιά» στο Ιράν ταυτόχρονα με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η ισραηλινή πολιτική αεροπορία, αναφέρει ο ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios μέσω X, επικαλούμενος πηγή του στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Η επίθεση πραγματοποιείται ενώ η ένταση έχει κορυφωθεί λόγω του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια επέπληξε την Πέμπτη το Ιράν, επειδή δεν συνεργάζεται με τους επιθεωρητές του. Το Ιράν αμέσως ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει τρίτη εγκατάσταση εμπλουτισμού στη χώρα και θα αντικαταστήσει ορισμένους φυγοκεντρητές με πιο προηγμένους.

Τεχεράνη: Η απάντηση στο Ισραήλ θα είναι «σκληρή»

Το Ιράν σχεδιάζει να δώσει σκληρή απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του πυρηνικού του προγράμματος, δήλωσε ιρανική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters.

«Η απάντηση στην ισραηλινή επίθεση θα είναι σκληρή και αποφασιστική», σημείωσε ο αξιωματούχος αυτός και, όταν ρωτήθηκε αν η απάντηση θα είναι άμεση, απάντησε ότι οι λεπτομέρειες για τα αντίποινα του Ιράν «βρίσκονται υπό συζήτηση στο ύψιστο επίπεδο».

ΗΠΑ: «Δεν συμμετέχουμε στις επιθέσεις κατά του Ιράν»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως η χώρα του δεν «εμπλέκεται» στην «μονομερή» επιχείρηση του Ισραήλ, προειδοποιώντας το Ιράν εναντίον του να «στοχοποιήσει συμφέροντα ή προσωπικό» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Ισραήλ επιχειρηματολόγησε στις ΗΠΑ πως η επιχείρηση εναντίον του Ιράν ήταν «απαραίτητη για την άμυνά του».

Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης Ιμάμης Χομεϊνί έχουν ανασταλεί. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν αλματώδη άνοδο 6% στις αγορές μετά την ανακοίνωση περί των «προληπτικών πληγμάτων» του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η χώρα του πραγματοποίησε την επίθεση, χωρίς να αναφέρει τι ακριβώς ήταν ο στόχος και προειδοποίησε για αντιποινα από το Ιράν.

«Μετά την προληπτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ κατά του Ιράν, αναμένονται άμεσα επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και του άμαχου πληθυσμού του», ανέφερε σε δήλωσή του. Πρόσθεσε ότι ο Κατζ «υπέγραψε ειδική εντολή για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο».

«Είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες της διοίκησης του εσωτερικού μετώπου και των αρχών και να παραμένουν οι πολίτες σε προστατευμένες περιοχές», πρόσθεσε.

Iran had no idea we were coming. They were completely blind.



Τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους. Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης Ιμάμης Χομεϊνί έχουν ανασταλεί.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθ’ άπασα την επικράτεια, προειδοποιώντας πως αναμένονται ευρύτερα ιρανικά αντίποινα από «προηγούμενα» με πυραύλους και drones.

Το CNN μετέδωσε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε πως «θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει» ισραηλινό πλήγμα εναντίον ιρανικών στόχων αλλά συνέχιζε να τρέφει την ελπίδα για ειρηνική επίλυση του προβλήματος.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επρόκειτο θεωρητικά να διεξαγάγουν τον έκτο κύκλο των διαπραγματεύσεών τους για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν μεθαύριο Κυριακή στο Ομάν, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυο χωρών και του σουλτανάτου. Ωστόσο οι έμμεσες συνομιλίες φέρονταν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ο στρατός των ΗΠΑ έχει κάνει προετοιμασίες για κάθε ενδεχόμενο στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνση Αμερικανών πολιτών, είπε Αμερικανός αξιωματούχος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.