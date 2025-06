Διάγγελμα Νετανιάχου: Χτυπήσαμε πυρηνικούς στόχους στο Ιράν - Η επιχείρηση θα συνεχιστεί

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμά του το πρωί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το πρωί ότι τα πρώτα πλήγματα εναντίον του Ιράν, με στόχο εγκαταστάσεις του πυρηνικού του προγράμματος, «στέφθηκαν με επιτυχία» και ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί, με στόχο την εξουδετέρωση της απειλής που, όπως υποστήριξε, συνιστά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα για την επιβίωση του Ισραήλ.

«Πραγματοποιήσαμε πρώτα πλήγματα, τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία και, με τη βοήθεια του Θεού, θα πετύχουμε ακόμη περισσότερα», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Όπως εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν ανώτεροι διοικητές του ιρανικού στρατού, αν και δεν διευκρίνισε ποιοι.

Παράλληλα ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς πολίτες τους προειδοποίησε ότι ενδέχεται να χρειάζεται να παραμένουν στα καταφύγια για μεγάλες χρονικές περιόδους ενόψει των αναμενόμενων αντιποίνων από το Ιράν και τους κάλεσε να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του στρατού για τα μέτρα δημόσιας ασφάλειας.

Η επιχείρηση είχε στόχο την «καρδιά» του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας και θα διαρκέσει για «όλες μέρες χρειαστεί», διεμήνυσε νωρίτερα στην έναρξη της επιχείρησης ο ισραηλινός πρωθυπουργός με μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

#BREAKING The Israeli operation against Iran, dubbed "Rising Lion", will continue for "as many days as it takes," Israeli prime minister Netanyahu said in a video message. pic.twitter.com/ya5VI9ptIi