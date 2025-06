Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ εισέρχεται σε μια «υπαρξιακή εκστρατεία» κατά του Ιράν, με στόχο τη διάρρηξη των πυρηνικών και πυραυλικών του δυνατοτήτων, σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

«Θέλουμε να υποβαθμίσουμε, να διαταράξουμε και να εξαλείψουμε αυτήν την απειλή», τόνισε ο Μπίντερ, μιλώντας από το υπόγειο κέντρο διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, λίγες ώρες μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε ανώτερα στελέχη του ιρανικού στρατιωτικού κατεστημένου. «Ξεκινάμε μια εκστρατεία που είναι απλώς υπαρξιακή - εναντίον ενός εχθρού που επιδιώκει την καταστροφή μας».

Ο υποστράτηγος υπογράμμισε ότι η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (Aman) λειτουργεί σε καθεστώς ύψιστης επιφυλακής και είναι απολύτως προετοιμασμένη για την αποστολή της. Όπως σημείωσε, το Ιράν προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες και να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες συμβατικών όπλων, διαμορφώνοντας μια στρατηγική απειλή άνευ προηγουμένου.

«Η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών βρίσκεται σε πολύ υψηλό συναγερμό και εισέρχεται στην εκστρατεία από θέση ισχύος», είπε. «Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά για να εντοπίσουμε τις μυστικές προόδους του Ιράν, τόσο στα προγράμματα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων όσο και στους συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους».

Ο Μπίντερ απευθύνθηκε στους αξιωματικούς του με λόγια ενθάρρυνσης και αποφασιστικότητας: «Σας εμπιστεύομαι. Πιστεύω σε εσάς. Φέρτε την οξύνοια και τον καλύτερό σας εαυτό – και έτσι θα νικήσουμε. Καλή τύχη».

Ο Σλόμι Μπίντερ ανέλαβε τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών τον Αύγουστο του 2024, διαδεχόμενος τον υποστράτηγο Αχαρόν Χαλίβα. Προηγουμένως, είχε διοικήσει την Ταξιαρχία Γκολάνι και είχε διατελέσει επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων των IDF.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά από μια επιδρομή που, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, συνιστά σοβαρή κλιμάκωση στον μακρόχρονο «σκιώδη πόλεμο» μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες της ομιλίας του Μπίντερ από το υπόγειο καταφύγιο διοίκησης, στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνιακής εκστρατείας.

