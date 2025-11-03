Σερβία: Παραμένει τεταμένο το σκηνικό έξω από το κοινοβούλιο στο Βελιγράδι

Ηρεμία επικρατεί έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας, όπου χθες, Κυριακή, το βράδυ σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς και πολίτες που συμπαραστέκονταν στην απεργό πείνας Ντίανα Χρκα.

Η μητέρα θύματος της τραγωδίας στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ποινικές ευθύνες για τον θάνατο του γιού της και άλλων 15 ανθρώπων.

Υποστηρικτές του προέδρου της Δημοκρατίας επιτέθηκαν πετώντας αντικείμενα, φωτοβολίδες και βόμβες κρότου προς το σημείο που βρισκόταν η Ντίανα Χρκα.

Οι πολίτες που συμπαραστέκονται στην μητέρα απεργό πείνας ανταπέδωσαν. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές και έτσι αποφεύχθηκε κλιμάκωση της έντασης.

Από σήμερα το μεσημέρι άρχισαν ξανά να συγκεντρώνονται πολίτες γύρω από την Ντίανα Χρκα ενώ φτάνουν συνεχώς άτομα και στον καταυλισμό των υποστηρικτών του Βούτσιτς.

Αυτή την στιγμή δεν γίνονται επεισόδια, ωστόσο η κατάσταση παραμένει τεταμένη.