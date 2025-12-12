Σεισμός 6,7 βαθμών στην Ιαπωνία
Νέα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,7 βαθμών κατά ακόμη προκαταρκτικές εκτιμήσεις, έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Ιαπωνία σήμερα, οδηγώντας στην έκδοση έκτακτου προειδοποιητικού δελτίου για τσουνάμι από την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA).

Η Ιαπωνία ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι που είχε εκδοθεί μετά τον σεισμό.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στις 11:44 (τοπική ώρα· στις 04:44 ώρα Ελλάδας), μερικές ημέρες έπειτα από ακόμη πιο ισχυρό σεισμό —7,5 βαθμών — στην ίδια περιοχή.

Μετά τον σεισμό της Δευτέρας, η κυβέρνηση είχε εκδώσει ειδική προειδοποίηση καλώντας τους κατοίκους σε μια ευρεία περιοχή, από το Χοκάιντο στα βόρεια έως την Τσίμπα, ανατολικά του Τόκιο, να βρίσκονται σε επιφυλακή λόγω της αυξημένης πιθανότητας να σημειωθεί ξανά ένας ισχυρός σεισμός μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

 

