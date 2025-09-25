Σε συναγερμό για τον κυκλώνα Γκάμπριελ οι Αζόρες Πορτογαλίας

Το αρχιπέλαγος των Αζορών της Πορτογαλίας ακύρωσε όλες τις τουριστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για 24 ώρες και έκλεισε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες την Πέμπτη, προτρέποντας τους ανθρώπους να παραμείνουν στα σπίτια τους ενόψει της άφιξης του κυκλώνα Γκαμπριέλ.

Η μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε τα νησιά σε κόκκινο συναγερμό - το υψηλότερο επίπεδο έκτακτης ανάγκης, που χρησιμοποιείται μόνο για καιρικά φαινόμενα που ενέχουν ακραίο κίνδυνο.

Hurricane Gabrielle picks up speed as it approaches the Azores.



The storm could make a rare landfall on the islands within the next 24 hours. pic.twitter.com/r6Lls7awGE — CIRA (@CIRA_CSU) September 25, 2025

Ο γραμματέας περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης των Αζορών, Αλόνσο Μιγκέλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι απαγορεύονται όλες οι δραστηριότητες κατά μήκος της ακτογραμμής και στις παραποτάμιες περιοχές για τις επόμενες 24 ώρες.

Ο τυφώνας, με ανέμους ταχύτητας μεταξύ 130 και 200 ​​χιλιομέτρων την ώρα (81-124 μίλια/ώρα), είναι πιθανό να πλήξει επτά από τα εννέα νησιά του αρχιπελάγους στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, το βράδυ, και να προκαλέσει κυματισμούς που θα μπορούσαν να φτάσουν τα 18 μέτρα, σύμφωνα με την IPMA.

Οι Αζόρες, γνωστές για το καταπράσινο ηφαιστειακό τοπίο τους, τον βροχερό καιρό και τις αγελάδες που βόσκουν ελεύθερα, φιλοξενούν περίπου 250.000 ανθρώπους.