Σάαρ: Συμφωνούμε στον τερματισμό του πολέμου στη βάση των προτάσεων Τραμπ

Το Ισραήλ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα «με βάση την πρόταση του Προέδρου Τραμπ και σύμφωνα με τις αρχές που έχει θεσπίσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στον Κροάτη πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το γραφείο του Σάαρ.

Η δήλωση φαίνεται να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας Ισραηλινός αξιωματούχος αποδέχεται δημόσια το σχέδιο που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, αν και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει επίσημα τι συνεπάγεται.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ είχε αποδεχθεί τους όρους του για μια συμφωνία ομήρων που τερματίζει τον πόλεμο.

Πάντως, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να συζητήσει την ανταλλαγή, η οποία μπορεί κάλλιστα να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τους εταίρους του για οποιαδήποτε απαίτηση αποχώρησης από τη Γάζα.

Η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων από τη Χαμάς εντός των πρώτων 48 ωρών της συμφωνίας, με αντάλλαγμα τη διαβεβαίωση των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο στη συνέχεια, μαζί με την απελευθέρωση αρκετών χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν φυλακιστεί στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 250 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης για συμμετοχή σε επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν Ισραηλινοί, δήλωσε μια αραβική μεσολαβητική πηγή στους Times of Israel.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, ο Σάαρ είπε ότι «ενώ το Ισραήλ επιθυμεί ειρήνη, δεν μπορεί και δεν θα κάνει συμβιβασμούς στην ασφάλειά του και στην ασφάλεια των πολιτών του».