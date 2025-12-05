Ρούμπιο: Το πρόστιμο της ΕΕ στην πλατφόρμα Χ συνιστά επίθεση στον αμερικανικό λαό

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε σήμερα ότι το πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα Χ, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του Ίλον Μασκ, συνιστά «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις».

«Το πρόστιμο των 140 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι μόνο μια επίθεση στην πλατφόρμα Χ, είναι επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και τον αμερικανικό λαό, από ξένες κυβερνήσεις» ανέφερε ο Ρούμπιο σε ανάρτησή του, στο δίκτυο του Μασκ.

«Η εποχή της λογοκρισίας των Αμερικανών στο διαδίκτυο έχει τελειώσει», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα «X» για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν τον παραπλανητικό σχεδιασμό του «μπλε σήματος», την έλλειψη διαφάνειας στο αποθετήριο διαφημίσεων και την αποτυχία παροχής πρόσβασης σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η χρήση του «μπλε σήματος» για τους «επαληθευμένους λογαριασμούς» παραπλανά τους χρήστες και οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει για να αποκτήσει την κατάσταση «επαληθευμένου» χωρίς η εταιρεία να επαληθεύει ουσιαστικά ποιος βρίσκεται πίσω από τον λογαριασμό, καθιστώντας δύσκολο για τους χρήστες να κρίνουν την αυθεντικότητα των λογαριασμών και του περιεχομένου με το οποίο αλληλοεπιδρούν.

«Αυτή η παραπλάνηση εκθέτει τους χρήστες σε απάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας, καθώς και σε άλλες μορφές χειραγώγησης από κακόβουλους παράγοντες», σύμφωνα με την Κομισιόν η οποία διευκρινίζει ότι «παρότι ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες δεν απαιτεί υποχρεωτική επαλήθευση χρηστών, απαγορεύει ρητά στις πλατφόρμες να ισχυρίζονται ψευδώς ότι ένας χρήστης έχει επαληθευτεί όταν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί».