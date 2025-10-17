Ρουμανία: Δύο νεκροί από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Βουκουρέστι (vid)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη σε οκταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας Βουκουρέστι, από την οποία κατέρρευσαν όροφοι, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Tragedie după explozia devastatoare din București: Sunt doi morți și mai mulți răniți

Από την έκρηξη έσπασαν τα παράθυρα σε κοντινό σχολείο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hotnews.ro. Δύο όροφοι κατέρρευσαν εντελώς, προκαλώντας ζημιές και σε χαμηλότερους ορόφους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα Biziday.ro, επικαλούμενη τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και το υπουργείο Υγείας. Στο σημείο βρίσκονταν ομάδες σωστικών συνεργείων αναζητώντας εγκλωβισμένους, σύμφωνα με την Biziday.