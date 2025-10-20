Ρουμανία: Δικαστικό «μπλόκο» στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης

Το ανώτατο δικαστήριο της Ρουμανίας απέρριψε τη Δευτέρα ένα σχέδιο της κυβέρνησης για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών και των εισαγγελέων και τον περιορισμό των συντάξεών τους, ασκώντας πίεση στην ευρεία κυβερνητική συμμαχία που προσπαθεί εδώ και μήνες να περιορίσει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα της ΕΕ.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε, με πέντε ψήφους έναντι τεσσάρων, τις προτάσεις για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών από τα 50 περίπου χρόνια σήμερα στα 65 και τον περιορισμό των συντάξεών τους στο 70% του τελικού μισθού.

Οι δικαστές και οι εισαγγελείς έχουν μηνιαίες συντάξεις που φτάνουν τα 5.000 ευρώ έναντι του μέσου όρου της Ρουμανίας που είναι 600 ευρώ.

Σε μεταγενέστερη δήλωση, το δικαστήριο ανέφερε ότι η απόρριψη έγινε για τεχνικούς λόγους, καθώς η κυβέρνηση δεν περίμενε 30 ημέρες για μια μη δεσμευτική ειδοποίηση από τους δικαστές πριν εγκρίνει τον νόμο.

Αν και η απόρριψη δεν ήταν κατ' αρχήν, η ακροδεξιά αντιπολίτευση Συμμαχία για την Ενότητα των Ρουμάνων ζήτησε την παραίτηση του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ilie Bolojan.

Η κυβέρνηση Μπολογιάν αύξησε ορισμένους φόρους τον Αύγουστο για να ενισχύσει τα έσοδα και επέβαλε μικρές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Αυτά τα μέτρα ήταν αρκετά για να διατηρήσει η Ρουμανία την πιστοληπτική της ικανότητα στο τελευταίο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά είχαν υψηλό κόστος, προκαλώντας διαμαρτυρίες στον δημόσιο τομέα, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό και ενισχύοντας την ακροδεξιά στις δημοσκοπήσεις.