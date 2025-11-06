Ρωσία: Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στη Βολγκογκράντ
06/11/2025 • 16:24
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Το διυλιστήριο της ρωσικής Lukoil στη Βολγκογκράντ ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από επίθεση ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Κατά την επίθεση, υπέστησαν ζημιές η κύρια μονάδα επεξεργασίας CDU-5, δυναμικότητας 9.100 τόνων ημερησίως (66.700 βαρέλια), και ο υδροσχιστήρας δυναμικότητας 11.000 τόνων ημερησίως. Το CDU-5 πήρε φωτιά και η λειτουργία της μονάδας σταμάτησε.

Το 2024, το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 13,7 εκατ. τόνους πετρελαίου, ποσοστό 5,1% της συνολικής παραγωγής των ρωσικών διυλιστηρίων.

Η επίθεση με τουλάχιστον 75 drones προκάλεσε επίσης πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή της πόλης, ένα θάνατο και ακυρώσεις δεκάδων πτήσεων, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους. Ο κυβερνήτης της Βολγκογκράντ, Αντρέι Μποτσάροφ, ανέφερε ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε από θραύσματα.

Η περιοχή Κρασνοαρμέισκ, όπου βρίσκεται το διυλιστήριο, έχει στο παρελθόν γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

