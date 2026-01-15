Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η διεθνής κατάσταση έχει επιδεινωθεί και ότι ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος, αλλά δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στη Βενεζουέλα και το Ιράν.

Όπως σημείωσε το Reuters, o Πούτιν δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημοσίως την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις διαμαρτυρίες στο Ιράν ή τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας.

«Η κατάσταση στη διεθνή σκηνή επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο – δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνούσε με αυτό – οι μακροχρόνιες συγκρούσεις εντείνονται και αναδύονται νέα σοβαρά σημεία ανάφλεξης», δήλωσε ο Πούτιν με ένα χαμόγελο.

Σε ομιλία του προς τους νέους πρέσβεις που παρουσίασαν τα διαπιστευτήριά τους στο Κρεμλίνο, την πρώτη δημόσια δήλωσή του για θέματα εξωτερικής πολιτικής φέτος, ο Πούτιν δεν ανέφερε ρητά τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Τραμπ.

«Ακούμε έναν μονόλογο από εκείνους που, με το δικαίωμα της δύναμης, θεωρούν επιτρεπτό να επιβάλλουν τη θέλησή τους, να δίνουν μαθήματα στους άλλους και να εκδίδουν διαταγές», είπε ο Πούτιν. «Η Ρωσία είναι ειλικρινά προσηλωμένη στα ιδανικά ενός πολυπολικού κόσμου».

Ο Πούτιν προέτρεψε να συζητηθούν οι προτάσεις της Ρωσίας για μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη.

«Ελπίζουμε ότι η αναγνώριση αυτής της ανάγκης θα έρθει αργά ή γρήγορα. Μέχρι τότε, η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει με συνέπεια τους στόχους της».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης από την κρίση των πυραύλων της Κούβας το 1962.