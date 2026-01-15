Χάος στο Ιράν: Ξεπέρασαν τους 2.600 οι νεκροί - Γρίφος η στάση των ΗΠΑ

Ενδείξεις αποκλιμάκωσης της μεγάλης έντασης που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στο Ιράν μεταφέρουν τα διεθνή media, την ώρα όπως που ο επιβεβαιωμένος αριθμός των θυμάτων από τις συγκρούσεις μεταξύ των διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος της Τεχεράνης αυξάνεται και ήδη ξεπερνά τους 2.600, όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, η προσοχή βρίσκεται στο κατά πόσο οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε στρατιωτικές κινήσεις κατά του Ιράν, στον απόηχο των όσων ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι το Ιράν «δεν έχει σχέδιο» να κρεμάσει ανθρώπους, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν την Πέμπτη ότι ένας 26χρονος άνδρας που συνελήφθη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, η οποία ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Ερφάν Σολτάνι επρόκειτο να εκτελεστεί την Τετάρτη, δήλωσε ότι η προηγούμενη εντολή για την εκτέλεσή το υ είχε αναβληθεί, επικαλούμενη τους συγγενείς του.

Σε μια ανάρτηση στo Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ σχολίασε για το ότι ο Σολτάνι δεν θα καταδικαζόταν πλέον σε θάνατο, γράφοντας: «Αυτά είναι καλά νέα. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστούν!».

Ένας Καναδός πολίτης νεκρός στις ταραχές - Χιλιάδες θύματα

Για τον αριθμό των νεκρών στις διαδηλώσεις που συνεχίζονται από τις 28 Νοεμβρίου στο σύνολο των 31 περιφερειών του Ιράν, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις αλλά όλες φαίνεται να υποδηλώνουν πως χιλιάδες άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους τις τρεις τελευταίες εβδομάδες.

Η οργάνωση HRANA μετέδωσε την Πέμπτη πως έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 2.615 ατόμων, με τον αριθμό να αναμένεται να αυξηθεί. Πηγές που επικαλέστηκε το Iran International (ειδησεογραφικός ιστότοπος με έδρα στο Λονδίνο) έκαναν λόγο για πάνω από 12.000 νεκρούς.

Ακόμα, ο Καναδάς ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ένας από τους πολίτες του έχασε τη ζωή του στο Ιράν.

«Οι προξενικοί μας υπάλληλοι βρίσκονται σε επαφή με την οικογένεια του θύματος στον Καναδά και εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, σε ανάρτησή της στο X.

«Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες του ιρανικού λαού, που ζητά να ακουστεί η φωνή του ενάντια στην καταστολή και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ιρανικό καθεστώς, έχουν οδηγήσει το καθεστώς να αγνοεί κατάφωρα την ανθρώπινη ζωή», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας εργαζόμενός της στην Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την ώρα που στο Ιράν εξαπλώνεται το κίνημα διαμαρτυρίας.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν έπεισαν τον Τραμπ να δώσει «μια ευκαιρία» στο Ιράν

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ομάν φέρονται να κατέβαλαν προσπάθειες για να αποτρέψουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την πραγματοποίηση επίθεσης κατά του Ιράν και προειδοποίησαν για σοβαρές συνέπειες για την περιοχή.

Τα αραβικά κράτη σύμμαχοι της Ουάσινγκτον φοβούνται μήπως αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν διαταράξουν την διακίνηση του πετρελαίου μέσω του Στενού του Ομάν, του διαύλου στην είσοδο του Περσικού Κόλπου που χωρίζει το Ιράν από τους άραβες γείτονές του και μέσω του οποίου διακινείται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων παραδόσεων πετρελαίου, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το Ριάντ διαβεβαίωσε την Τεχεράνη ότι δεν θα εμπλακεί σε τυχόν σύγκρουση ούτε θα επιτρέψει στις ΗΠΑ την χρησιμοποίηση του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας για πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι μοναρχίες του Κόλπου φοβούνται ότι οι συνέπειες μίας κλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα είναι εις βάρος και της δικής τους ασφάλειας, σύμφωνα με τους New York Times.

Σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν καθώς η αγορά αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε κυρώσεις στον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν καθώς και στους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, κατηγορώντας τους ότι είναι οι αρχιτέκτονες της καταστολής.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη δήλωσε ότι το μήνυμα της Ουάσιγκτον προς τους ηγέτες του Ιράν είναι σαφές: «Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γνωρίζει ότι, όπως οι αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο, μεταφέρετε απεγνωσμένα κεφάλαια που έχουν κλαπεί από ιρανικές οικογένειες σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα εντοπίσουμε και θα εντοπίσουμε και εσάς».

«Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, αν επιλέξετε να μας ακολουθήσετε. Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, σταματήστε τη βία και σταθείτε στο πλευρό του λαού του Ιράν».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον ιρανικό λαό στο αίτημά του για ελευθερία και δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να στοχεύσει όσους ευθύνονται για την τυραννική καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς».

Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε 18 άτομα που κατηγορεί για συμμετοχή στο ξέπλυμα εσόδων από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών σε ξένες αγορές, ως μέρος των δικτύων «σκιώδους τραπεζικής» των ιρανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.