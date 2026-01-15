Νέες κυρώσεις ΗΠΑ στο Ιράν εν μέσω βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων από τους μουλάδες

Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Πέμπτη κυρώσεις σε πέντε Ιρανούς αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι βρίσκονται πίσω από την καταστολή των διαδηλώσεων και προειδοποίησαν ότι παρακολουθούν τα κεφάλαια των Ιρανών ηγετών που μεταφέρονται σε τράπεζες σε όλο τον κόσμο, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε δήλωσή του ανέφερε ότι επέβαλε κυρώσεις στον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και στους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, κατηγορώντας τους ότι είναι οι αρχιτέκτονες της καταστολής.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη δήλωσε ότι το μήνυμα της Ουάσιγκτον προς τους ηγέτες του Ιράν είναι σαφές: «Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γνωρίζει ότι, όπως οι αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο, μεταφέρετε απεγνωσμένα κεφάλαια που έχουν κλαπεί από ιρανικές οικογένειες σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα εντοπίσουμε και θα εντοπίσουμε και εσάς».

«Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, αν επιλέξετε να μας ακολουθήσετε. Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, σταματήστε τη βία και σταθείτε στο πλευρό του λαού του Ιράν».

Οι αναταραχές στο Ιράν ξεκίνησαν με διαμαρτυρίες για την άνοδο των τιμών, πριν μετατραπούν σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το κληρικό κατεστημένο από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου το κληρικό κατεστημένο έχει καταστείλει σκληρά τις διαταραχές σε ολόκληρη τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον ιρανικό λαό στο αίτημά του για ελευθερία και δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να στοχεύσει όσους ευθύνονται για την τυραννική καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς».

Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε 18 άτομα που κατηγορεί για συμμετοχή στο ξέπλυμα εσόδων από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών σε ξένες αγορές, ως μέρος των δικτύων «σκιώδους τραπεζικής» των ιρανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.