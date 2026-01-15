FT, Reuters

Για το παρασκήνιο των διπλωματικών πιέσεων που ασκήθηκαν από χώρες του Κόλπου προς τις ΗΠΑ και τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αποτραπεί μια στρατιωτική επίθεση στο Ιράν κάνουν λόγο την Πέμπτη οι Financial Times.

Σημειώνεται πως το δημοσίευμα έρχεται καθώς τα μεγάλα διεθνή media του εξωτερικού προβάλλουν μια εικόνα αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και καθώς διεξάγουμε την τρίτη εβδομάδα των μεγάλων διαδηλώσεων στο εσωτερικό του Ιράν κατά του καθεστώτος των μουλάδων.

Νωρίτερα την Τετάρτη αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ, το Ομάν και η Αίγυπτος παρότρυναν την κυβέρνηση του Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τις πιθανές ζημίες που θα υποστούν οι γείτονες του Ιράν σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης κατά του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η κατάσταση έχει ηρεμήσει προς το παρόν», δήλωσε ένας Άραβας αξιωματούχος. «Οι ΗΠΑ δίνουν χρόνο για συνομιλίες με το Ιράν και για να δουν πού θα καταλήξουν».

Η επικοινωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας επέτρεψε στους ιρανικούς αξιωματούχους να διαβεβαιώσουν τον Τραμπ ότι δεν θα γίνουν εκτελέσεις διαδηλωτών και ότι ο αριθμός των νεκρών δεν είναι τόσο υψηλός όσο αναφέρθηκε εκτός της χώρας.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι αυξάνονται οι ελπίδες ότι η επικοινωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία εν μέρει μπορεί να έχει υποβοηθηθεί από τρίτους, όπως η Ρωσία ή το Ομάν, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε περαιτέρω συνομιλίες τις επόμενες ημέρες.

Τι θα συμβεί μετά;

Το δημοσίευμα των FT πρόσθεσε πως το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατευθύνεται προς την περιοχή, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη και την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Όλι Μπάλιντζερ, λέκτορα γεωπληροφορικής στο University College London.

Δεν είναι σαφές αν η φαινομενική ανάπτυξη δυνάμεων αποτελεί προοίμιο για επίθεση ή έχει ως στόχο να προκαλέσει σύγχυση στο Ιράν, ανέφεραν διπλωμάτες.

Ενώ οι ΗΠΑ σταθμίζουν την αποτελεσματικότητα πιθανών επιθέσεων, οι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

«Ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει τη σκανδάλη και να ισχυριστεί ότι η αποκλιμάκωση είναι μπλόφα» ανέφερε μια από τις πηγές των FT.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε ένα «γρήγορο, καθορισμένο αποτέλεσμα», όπως αυτό που πέτυχε με τη στρατιωτική του επέμβαση στη Βενεζουέλα.

Οι αναταραχές στο Ιράν και η ανανεωμένη πιθανότητα επέμβασης των ΗΠΑ έχουν ωθήσει τις χώρες της περιοχής να δημιουργήσουν στενότερες αμυντικές σχέσεις.