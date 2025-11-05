Ρωσία: Ο Πούτιν έδωσε εντολή να κατατεθούν προτάσεις για επανάληψη των πυρηνικών δοκιμών

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις δοκιμές αυτές.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης.

Ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, είπε στον Πούτιν ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνουν πως «είναι σκόπιμο να ετοιμαστούμε για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές» αμέσως.

Ο Μπελούσοφ είπε πως το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δοκιμές την τελευταία στιγμή.

«Δίνω οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας... τις ειδικές υπηρεσίες και σχετικές πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κάνουν συμφωνημένες προτάσεις για ενδεχόμενη έναρξη της εργασίας για προετοιμασία των πυρηνικών δοκιμών», είπε ο Πούτιν.

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, που κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει κάνει πυρηνική δοκιμή.





Ο Τραμπ ανακοινώνει πυρηνικές δοκιμές

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ είχε επίσης δηλώσει σε συνέντευξή του στο CBS, ότι έχει ζητήσει από το «Υπουργείο Πολέμου» να λάβει μέτρα ώστε να είναι σε θέση να επανεκκινήσει πυρηνικές δοκιμές, επιχειρηματολογώντας πως οι ΗΠΑ οφείλουν να διατηρούν την υπεροπλία τους απέναντι σε άλλες δυνάμεις. Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πυρηνική ισχύ ικανή να καταστρέψει τον κόσμο 150 φορές» και ότι επιδιώκει μια «νέα ισορροπία αποτροπής» με τη Ρωσία και την Κίνα.

Ο ρεπουμπλικάνος πολιτικός ισχυρίστηκε πως «Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό» και προσέθεσε ότι πολλές χώρες — όπως η Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν — ήδη διεξάγουν δοκιμές. Υποστήριξε πως, παρά την ισχύ των πυρηνικών όπλων, οι δοκιμές συχνά γίνονται υπόγεια και σε βάθος, χωρίς ευρεία ενημέρωση, και επέμεινε ότι οι ΗΠΑ πρέπει επίσης να προχωρήσουν σε δοκιμές.

Δοκιμές διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου

Επιπλέον, αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ θα εκτοξεύσουν δοκιμαστικά έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά όχι εξαιτίας των ασαφών νέων σχεδίων πυρηνικών δοκιμών του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Business Insider, η δοκιμή αφορά έναν άοπλο πύραυλο Minuteman III και αποτελεί ρουτίνα για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ώστε να επαληθεύσει ότι το σύστημα παραμένει αξιόπιστο και ακριβές, ειδικά καθώς εξακολουθεί να βασίζεται σε έναν πύραυλο ηλικίας 50 ετών, ενώ η αντικατάστασή του καθυστερεί και έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.