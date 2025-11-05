Οι ΗΠΑ πρόκειται αυτήν την εβδομάδα να εκτοξεύσουν δοκιμαστικά έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά όχι εξαιτίας των ασαφών νέων σχεδίων πυρηνικών δοκιμών του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Business Insider, η δοκιμή αφορά έναν άοπλο πύραυλο Minuteman III και αποτελεί ρουτίνα για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ώστε να επαληθεύσει ότι το σύστημα παραμένει αξιόπιστο και ακριβές, ειδικά καθώς εξακολουθεί να βασίζεται σε έναν πύραυλο ηλικίας 50 ετών, ενώ η αντικατάστασή του καθυστερεί και έχει ξεπεράσει τον προϋπολογισμό.

Η εκτόξευση θα γίνει από τη Βάση Διαστήματος Vandenberg στη Καλιφόρνια μεταξύ Τρίτης βράδυ και Τετάρτης τα ξημερώματα ώρα Ειρηνικού. Στην προηγούμενη δοκιμή τον Μάιο, ο πύραυλος διάνυσε πάνω από 4.200 μίλια μέχρι έναν στόχο στα Νησιά Μάρσαλ. Τέτοιες δοκιμές προγραμματίζονται χρόνια νωρίτερα και για την ώρα έχουν προγραμματιστεί μόνο μέχρι το 2030, ενώ οι σχεδιασμοί για μεταγενέστερες εκτοξεύσεις βρίσκονται υπό εξέταση.

Η πρόκληση αφορά τόσο τη συντήρηση των Minuteman III όσο και την ανάπτυξη του αντικαταστάτη τους, του πυραύλου Sentinel, ο οποίος αρχικά προοριζόταν να αντικαταστήσει 450 πυραύλους Minuteman III με κόστος 78 δισ. δολαρίων, αλλά πλέον η παράδοση μετατίθεται στη δεκαετία του 2030 και το κόστος έχει υπερβεί τα 140 δισ. δολάρια λόγω σχεδιαστικών και οργανωτικών προβλημάτων.

Μέχρι τότε, η Πολεμική Αεροπορία θα πρέπει να διατηρεί το απόθεμα Minuteman III πιθανώς έως τη δεκαετία του 2050. Οι ICBM αποτελούν τη χερσαία διάσταση της πυρηνικής τριάδας των ΗΠΑ, μαζί με υποβρυχίως εκτοξευόμενους πυραύλους και πυρηνικά βομβαρδιστικά όπως το B-2.

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ περί πυρηνικών δοκιμών, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ξεκαθάρισε ότι οι δοκιμές που σχεδιάζονται είναι «δοκιμές συστήματος» και όχι πυρηνικές εκρήξεις, ενώ οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι η ετοιμότητα και η ικανότητα του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ βασίζεται σε υπάρχουσες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων προσομοιώσεων και υποκριτικών εκρήξεων.