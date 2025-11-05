Μετρό Θεσσαλονίκης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το προσωρινό κλείσιμο από τη Δευτέρα

Η ώρα πλησιάζει. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, μετά από περίπου έναν χρόνο που λειτουργεί, κλείνει για έναν μήνα, από την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την επέκτασή του προς την Καλαμαριά. Όσο κι αν φαίνεται οξύμωρο, το προσωρινό κλείσιμο του Μετρό μόνο ως θετικό μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο – κάτι που ήταν γνωστό εξαρχής – για να μπορέσει να παραδοθεί η επέκταση. Επομένως, το προσωρινό κλείσιμο σημαίνει ότι πλησιάζει ο χρόνος για την Καλαμαριά.