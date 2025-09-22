Ρωσία: Ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας επισκέπτεται τη Μόσχα

Ο επικεφαλής του οργανισμού ατομικής ενέργειας του Ιράν, ο Μοχαμάντ Εσλαμί, έφτασε στη Μόσχα για συνομιλίες, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση της ιρανικής πρεσβείας.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επέλεξε να μην υπάρξει μόνιμη άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, αφού τρεις ευρωπαϊκές χώρες ενεργοποίησαν διαδικασία 30 ημερών τον περασμένο μήνα για την εκ νέου επιβολή τους, κατηγορώντας το Ιράν ότι δε συμμορφώθηκε με συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που αποσκοπούσε στην αποτροπή του από την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία δηλώνει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Εσλαμί είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA δεν διευκρίνισε με ποιον θα συναντηθεί στη Μόσχα.