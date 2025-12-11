Ρωσία: Ο Πούτιν «σφίγγει» τον έλεγχο στις επικοινωνίες με νέα μέτρα ψηφιακής ασφάλειας

Η ρωσική κυβέρνηση παρουσίασε ένα νέο πακέτο μέτρων ψηφιακής ασφάλειας, το οποίο υπάγεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων για την επέκταση του ελέγχου της ρωσικής κυβέρνησης στις διαδικτυακές επικοινωνίες. Το πακέτο αναμένεται να περιορίσει δραστικά τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις από χώρες η οποίες θεωρούνται «μη φιλικές».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, οι νέοι περιορισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τις ιδιωτικές συνομιλίες όσο και την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες στο εξωτερικό. Επισήμως, η ρωσική κυβέρνηση παρουσιάζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως μέτρο προστασίας. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν για τις σοβαρές επιπτώσεις της για την ελευθερία της πληροφόρησης και των επικοινωνιών των Ρώσων πολιτών.



Το συγκεκριμένο πακέτο ανακοίνωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνεδρίαση του Ρωσικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, τέτοια μέτρα θα ήταν απαραίτητα για την «ψηφιακή προστασία των πολιτών» από απάτες που διαπράττουν απατεώνες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί έντονα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες. Παρόλα αυτά, το κύριο αποτέλεσμα τέτοιων αποφάσεων, καταλήγει να είναι η συνεχώς βαθύτερη απομόνωση πληροφοριών του ρωσικού πληθυσμού.

Το Κρεμλίνο θέτει επανειλημμένα περιορισμούς σε όλα τα κανάλια μέσω των οποίων οι Ρώσοι μπορούν να αποκτήσουν εναλλακτικές πληροφορίες ή να διατηρήσουν επαφή με τον έξω κόσμο. Τις τελευταίες ημέρες, το WhatsApp, το FaceTime, το Snapchat, καθώς και η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox, δημοφιλής στους εφήβους και τα παιδιά, έχουν σταματήσει να λειτουργούν στη Ρωσία με το πρόσχημα των «κινδύνων ασφαλείας».

Ταυτόχρονα, οι αρχές μειώνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν την παράκαμψη της λογοκρισίας και διαταράσσουν μαζικά το κινητό Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν μέρος της στρατηγικής δημιουργίας του λεγόμενου κυρίαρχου ρωσικού Διαδικτύου, στο οποίο το κράτος ελέγχει όλα τα κανάλια επικοινωνίας και τις πηγές πληροφοριών. Αυτό επιτρέπει στο Κρεμλίνο να διαμορφώσει έναν κλειστό χώρο μέσων ενημέρωσης και να περιορίσει την πρόσβαση των Ρώσων σε οποιαδήποτε ανεξάρτητη πληροφορία σχετικά με το τι συμβαίνει εντός και εκτός της χώρας.