Ρωσία: Μείωση 21% στα προβλεπόμενα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο τον Οκτώβριο

Τα κρατικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Ρωσίας για τον Οκτώβριο αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 21% στα 950 δισεκατομμύρια ρούβλια (11,7 δισεκατομμύρια δολάρια) σε σχέση με πέρυσι, λόγω χαμηλότερων τιμών και ισχυρότερου ρουβλίου, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters, πλήττοντας την κύρια πηγή εσόδων της Μόσχας.

Η προβλεπόμενη πτώση προσθέτει περαιτέρω προκλήσεις για την ρωσική κυβέρνηση, που αντιμετωπίζει αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα και έχει αναγκαστεί να αυξήσει τους φόρους για να χρηματοδοτήσει τις αυξημένες στρατιωτικές και ασφαλιστικές δαπάνες.

Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο αντιστοιχούν μέχρι και στο ένα τέταρτο του ρωσικού προϋπολογισμού και είναι η πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη στρατιωτική εκστρατεία της Μόσχας στην Ουκρανία, που διαρκεί τώρα τέταρτο χρόνο.

Σε μηνιαία βάση, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένεται να αυξηθούν κατά 63% λόγω πληρωμών φόρων επί των κερδών από εταιρείες, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters βασισμένους σε δεδομένα παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, διύλισης και προμηθειών στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Τα έσοδα για τους πρώτους δέκα μήνες του έτους προβλέπεται να μειωθούν κατά 20,5% στα 7,56 τρισεκατομμύρια ρούβλια.

Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δημοσιεύσει τις εκτιμήσεις του για τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο του Οκτωβρίου στις 5 Νοεμβρίου.

Το υπουργείο αρχικά προέβλεπε έσοδα για το 2025 στα 10,94 τρισεκατομμύρια ρούβλια - ή 5% του ΑΕΠ - αλλά έχει μειώσει την πρόβλεψη στα 8,32 τρισεκατομμύρια ρούβλια.