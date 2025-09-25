Rheinmetall: Έτοιμη να κατασκευάσει νέο εργοστάσιο πυρομαχικών σε χώρα του ΝΑΤΟ

Η γερμανική αμυντική εταιρεία Rheinmetall ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να υπογράψει στο Αμβούργο μια προκαταρκτική συμφωνία για την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου πυρομαχικών σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Τα ευρωπαϊκά κράτη ενισχύουν την παραγωγική τους ικανότητα όπλων και πυρομαχικών από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Rheinmetall άνοιξε τον περασμένο μήνα ένα νέο εργοστάσιο πυρομαχικών στη βόρεια Γερμανία, το οποίο αναμένεται να γίνει το μεγαλύτερο της Ευρώπης σε πλήρη παραγωγική ικανότητα, αναφέροντας τότε ότι παρόμοια εργοστάσια θα μπορούσαν να κατασκευαστούν και σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ.