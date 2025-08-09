Πυροβολισμοί στην Times Square της Νέας Υόρκης - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ένας ύποπτος (vids)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Times Square όταν ένοπλος άνοιξε πυρ προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ., μεταξύ της West 44th Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν, με τις δυνάμεις της αστυνομίας και τα συνεργεία διάσωσης να καταφθάνουν άμεσα στο σημείο.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email [email protected] pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025

Τα θύματα είναι μια 18χρονη γυναίκα, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η Times Square τελεί υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία.