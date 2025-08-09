Πυροβολισμοί στην Times Square της Νέας Υόρκης - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ένας ύποπτος (vids)
Screen grab by X/LUKE2FREEDOM
Screen grab by X/LUKE2FREEDOM

09/08/2025 • 11:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
09/08/2025 • 11:03
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Times Square όταν ένοπλος άνοιξε πυρ προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων. 

Οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:20 π.μ., μεταξύ της West 44th Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν, με τις δυνάμεις της αστυνομίας και τα συνεργεία διάσωσης να καταφθάνουν άμεσα στο σημείο. 

Τα θύματα είναι μια 18χρονη γυναίκα, ένας 19χρονος και ένας 65χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η Times Square τελεί υπό αυξημένη αστυνομική παρουσία.

