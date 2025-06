Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει λάβει ακραίες διαστάσεις, καθώς τα ισραηλινά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν προκάλεσαν μπαράζ ιρανικών αντιποίνων με βαλλιστικούς πυραύλους. Οι επιθέσεις εξελίσσονται σε διαδοχικά κύματα, με αποτέλεσμα οι νεκροί να αυξηθούν στους τρεις στο Ισραήλ το οποίο απαντάει με βομβαρδισμούς σε ιρανικές αεροπορικές βάσεις.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές σε στόχους εντός του Ιράν, στο πλαίσιο της επιχείρησης εξουδετέρωσης απειλών.

Σε σύντομη ανακοίνωση στο Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πλήττει στόχους για την απομάκρυνση απειλών εντός του Ιράν», συνοδεύοντας το μήνυμα με βίντεο από εναέριες επιθέσεις. Η ανακοίνωση έρχεται περισσότερες από 24 ώρες μετά το πρώτο ισραηλινό πλήγμα, το οποίο - σύμφωνα με το Ισραήλ - σκότωσε τρεις Ιρανούς στρατιωτικούς διοικητές.

Οι σειρήνες ηχούν σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ μετά τον συνεχή εντοπισμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που εξαπολύουν από το Ιράν, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς το Ιράν συνεχίζει να εκτοξεύει ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ.

Μια ώρα αργότερα γνωστοποίησε ότι αναχαίτισε αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που εξαπολύθηκαν σήμερα εναντίον του Ισραήλ.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν δυο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλη μια νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, με τον στρατό να προτρέπει τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια.

Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν, την πρώτη φορά περίπου μισή ώρα αργότερα, τη δεύτερη κάπου δέκα λεπτά αργότερα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν εκτοξεύσεις «δεκάδων» πυραύλων, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, κατ’ αυτές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε κύμα πληγμάτων που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Τεχεράνης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η πολεμική αεροπορία έπληξε δεκάδες στόχους, κυρίως υποδομές πυραύλων εδάφους-αέρος, στο πλαίσιο επιχείρησης που είχε στόχο να καταστρέψει τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας του καθεστώτος στην περιοχή της Τεχεράνης», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, σε απόσταση 1.500 και πλέον χιλιομέτρων από το ισραηλινό έδαφος, η πολεμική αεροπορία έπληξε αμυντικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Τεχεράνης», σημείωσε.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών, Magen David Adom, («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»), ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι 12 ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν μετά από άμεσο χτύπημα πυραύλου σε κτήριο κατοικιών στο κεντρικό Ισραήλ. Η ακριβής τοποθεσία της επίθεσης δεν έγινε γνωστή.

