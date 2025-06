Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Το χρονικό των επιθέσεων Ισραήλ και Ιράν

«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση προς πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καταφέρντοντας μάλιστα να σκοτώσει αξιωματούχους και επιστήμονες, οι οποίοι εργάζονται στο πυρηνικό σχεδιασμό της Τεχεράνης. Σε απάντηση, το Ιράν ,κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, εξαπέλυσε εκατοντάδες πυραύλους προς Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ, με τις εκρήξεις εκρήξεις να είναι συνεχείς.

Όλα ξεκίνησαν κατα τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκεύης όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν με στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένης της υπόγειας μονάδας του Νατάνζ.

Αναφορές έκαναν λόγο για 78 νεκροούς και 329 τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη, ενώ ανάμεσά τους νεκροί ανώτατοι Ιρανοί διοικητές και επιστήμονες.

Οι (IDF) αναφέραν ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και ότι ο αρχηγός της Επαναστατικής Φρουράς, Χοσεΐν Σαλάμι, και άλλοι διοικητές σκοτώθηκαν. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι χτυπήθηκαν κατοικημένες περιοχές στην Τεχεράνη και ότι μεταξύ των νεκρών υπάρχουν και άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Δύο περιφερειακές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι τουλάχιστον 20 υψηλόβαθμοι Ιρανοί διοικητές, περιλαμβανομένου του επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, του Αμιραλί Χατζιζαντέχ, σκοτώθηκαν σήμερα στα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατο του διοικητή της αεροδιαστημικής δύναμής τους, που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα από το Ισραήλ, κατά τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ισραήλ στην ιρανική επικράτεια.

Η επίθεση αποτέλεσε μέρος της επιχείρησης «Rising Lion», σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος πρόσθεσε ότι το Ιράν αποτελεί απειλή για «την ίδια την επιβίωση του Ισραήλ».

Οι επιθέσεις εξόντωσαν αρκετούς ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές και έξι κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες.

Ποιοι ήταν και τι γνωρίζουμε για αυτούς, σύμφωνα με το Sky News:

Μουχαμάντ Χουσείν Μπαγκέρι: Ο Μπαγκέρι ήταν αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του ιρανικού καθεστώτος και ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός στο Ιράν. Ήταν ο δεύτερος ανώτατος διοικητής μετά τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Η συμμετοχή του στο στρατό χρονολογείται από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel, ο Μπαγκέρι ήταν ένας από τους φοιτητές που εισέβαλαν στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη εκείνη τη χρονιά.

Χοσεΐν Σαλαμί: Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στο Ιράν, ο οποίος επικοινωνεί απευθείας με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Διορίστηκε στην κεφαλή του Σώματος το 2019, επόπτευε το πρόγραμμα πυραύλων των Φρουρών και τις εξωτερικές επιχειρήσεις, ιδίως μέσω της ελίτ δύναμης Quds. Υπό την ηγεσία του, οι Φρουροί υποστήριξαν τους συμμάχους της Τεχεράνης σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στη Συρία, το Λίβανο και το Ιράκ.

Γκολάμ-Αλί Ρασίντ: Ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ο ισραηλινός στρατός (IDF) υποστηρίζει πως ήταν μια προσωπικότητα που έχαιρε μεγάλης εμπιστοσύνης αναφορικά με την οργάνωση του ιρανικού στρατού. Είχε υπηρετήσει προηγουμένως ως αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και πολέμησε στον πόλεμο με το Ιράκ τα χρόνια του 1980.

Μοχάμεντ Μεχντί Τεχραντσί: Φυσικός στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Azad, συνεισέφερε στις πυρηνικές έρευνες και εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην επιστημονική ανεξαρτησία του Ιράν. Την ώρα της ισραηλινής επίθεσης βρισκόταν σπίτι του, μαζί με τη σύζυγό του και άλλους επιστημονικούς και πανεπιστημιακούς συνεργάτες.

Φερεϊντούν Αμπάσι: Πυρηνικός επιστήμονας, ο οποίος ηγήθηκε του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν από το 2011 έως το 2013. Είχε δεχτεί κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη για φερόμενη συμμετοχή σε μυστική έρευνα για πυρηνικά όπλα. Σκληροπυρηνικός, ο Αμπασί ήταν μέλος του Κοινοβουλίου από το 2020 έως το 2024.

Τέσσερις ακόμη επιστήμονες που σκοτώθηκαν κατά τις επιδρομές της Παρασκευής είναι οι: Abdolhamid Manouchehr, Ahmad Reza Zolfaghari, Amirhossein Feghi και Motalibizadeh.

Στον απόηχο των επιθέσεων του Ισραήλ σε καίριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιραν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε συνέντευξη στην Wall Street Journal, αποκαλύπτοντας πως οι ΗΠΑ είχαν γνώση για τα σχέδια του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής στο The Wall Street Journal ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν τα σχέδια του Ισραήλ να επιτεθεί στο Ιράν, λέγοντας: «Γνωρίζουμε τι συμβαίνει», αντί να λάβουν επίσημη προειδοποίηση.

Είπε ότι η επίθεση ακολούθησε την προθεσμία των 60 ημερών που είχε δώσει στο Ιράν για να συνάψει πυρηνική συμφωνία: «Την 61η ημέρα, επιτέθηκαν. Σήμερα είναι η 61η».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «πολύ επιτυχημένη» και είπε ότι το Ιράν μπορεί ακόμα να συνάψει συμφωνία «όσο έχει ακόμα κάτι». Πρόσθεσε ότι η επίθεση θα μπορούσε να τονώσει τις αγορές, εμποδίζοντας το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση του στο Truth Social είχε προειδοποιήσει το Ιραν να συνάψει συμφωνία για τα πυρηνικά «πριν να είναι αργά».

Η επίθεση του Ισραήλ σημείωσε μεγάλες καταστροφές στην Τεχεράνη.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγές ασφαλείας, διέψευσε τις ισραηλινές αναφορές ότι η Τεχεράνη έστειλε drones προς το Ισραήλ την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι η εκδίκηση του Ιράν «θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον».

Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων NourNews πως από τις επιθέσεις του Ισραήλ 78 πολίτες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 329 τραυματίστηκαν στην Τεχεράνη.

Απέστειλε μάλιστα επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιραν και ότι ο αρχηγός της Επαναστατικής Φρουράς, Χοσεΐν Σαλάμι, και άλλοι διοικητές σκοτώθηκαν.

Το Ιράν δηλώνει σε επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Το Ιράν θα ανταποκριθεί αποφασιστικά και αναλογικά στις παράνομες και δειλές ενέργειες του Ισραήλ.

Μετά την πρώτη μεγάλη επίθεση, το Ισραήλ εξαπέλυσε και νέα σφοδρή επίθεση προς το Ιράν. Νέες πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Irna.

«Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις στη δυτική Τεχεράνη (επαρχία)», στις πόλεις Σαχριάρ και Μαλάρντ και γύρω από τη συνοικία Σιτγκάρ της πόλης της Τεχεράνης, ανέφερε το Irna. Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr μία έκρηξη ακούστηκε στο Πακντάστ, μια πόλη στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ μεταφέρουν πλοία και στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, υπό το φόβο των αντιποίνων της Τεχεράνης στο Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων στο AP. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί με «κόλαση».

Το πρακτορείο Fars ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις από την περιοχή όπου βρίσκονται οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό ενώ το Nournews έκανε λόγο για εκρήξεις και καπνό στην επαρχία Αλμπόρζ. Σύμφωνα με το Press TV, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο Φορντό.

Το τηλεοπτικό κανάλι Press TV μετέδωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε και αναχαίτισε πυραύλους στα νότια της Τεχεράνης.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι η πολεμική αεροπορία συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις σε εκτοξευτήρες πυραύλων και σε υποδομές εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ιράν.

Ένας στρατιώτης νεκρός στο Σαρντάστ. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ένας Ιρανός στρατιώτης σκοτώθηκε από ισραηλινό πυραυλικό πλήγμα σε μια στρατιωτική βάση της συνοριοφυλακής στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στο Ιράκ.

Η επίθεση αυτή έγινε στο Σαρντάστ, που απέχει περισσότερα από 700 χιλιόμετρα δυτικά της Τεχεράνης.

Στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, οι Χούθι εξαπέλυσαν πύραυλο κατά του Ισραήλ.

Σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην Ιερουσαλήμ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μάρτυρες από την περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εντόπισε την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς το Ισραήλ και σύμφωνα με το nexta αναχαιτίστηκε.

Όπως ανακοίνωσε ο IDF, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική ομάδα των Χούθι της Υεμένης και προσγειώθηκε στα περίχωρα της Χεβρώνας.

Ο στρατός κάλεσε τους κατοίκους σε όλο το Ισραήλ να παραμείνουν κοντά σε καταφύγια, να περιορίσουν στο ελάχιστο τις μετακινήσεις σε δημόσιους χώρους και να αποφύγουν τις συγκεντρώσεις.

⚡️⚡️A ballistic missile was launched at Jerusalem from Yemen



The Houthi missile was intercepted by Israeli military forces, according to Israeli sources. pic.twitter.com/sFofYFLruu