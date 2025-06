Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ιρανικός πύραυλος πλήττει το Τελ Αβίβ (vid)

Επαληθευμένο βίντεο του CNN καταγράφει τη δραματική στιγμή που πύραυλος πλήττει περιοχή κοντά στην Kirya, στο Τελ Αβίβ, όπου βρίσκονται το στρατιωτικό αρχηγείο και το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Σε ένα από τα βίντεο, που τραβήχτηκε από αυτόπτη μάρτυρα σε κοντινό κτίριο, διακρίνονται πολλαπλά βλήματα αναχαίτισης να εκτοξεύονται από το έδαφος προς τον ουρανό, καθώς το Ιράν εξαπολύει νυχτερινά αντίποινα κατά του Ισραήλ, από Παρασκευή προς Σάββατο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας πύραυλος καταγράφεται να προσκρούει στο έδαφος, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλες στήλες καπνού από το σημείο της πρόσκρουσης.

Βίντεο από τα επακόλουθα δείχνει ότι μια πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Close-up footage shows the moment an Iranian ballistic missile impacted the area of the Kirya (Israeli Defense Ministry headquarters) in Tel Aviv, Central Israel.@TabZLIVE pic.twitter.com/JQ067BJahs