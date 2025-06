Ιράν: Δύο ακόμη στρατηγοί σκοτώθηκα στις ισραηλινές επιδρομές

Δύο ανώτεροι Ιρανοί στρατηγοί σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά των στρατιωτικών και πυρηνικών υποδομών του Ιράν.

Πρόκειται για τον στρατηγό Γκολαμρεζά Μεχράμπι, αναπληρωτή επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, και τον στρατηγό Μεχντί Ραμπανί, αναπληρωτή επικεφαλής επιχειρήσεων, οι οποίοι, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, «έγιναν μάρτυρες».

