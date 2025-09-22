Γενική Συνέλευση ΟΗΕ

Η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το Μανχάταν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού και κυκλοφοριακής συμφόρησης μέχρι την Παρασκευή, καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώνονται στην πόλη αυτή την εβδομάδα για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Η Πρώτη Λεωφόρος θα κλείσει από την 42η Οδό έως την 48η Οδό, και η 44η Οδός έως την 48η Οδό θα κλείσει από την Πρώτη Λεωφόρο έως τη Δεύτερη Λεωφόρο για όλη τη διάρκεια της συνέλευσης.

Οι αξιωματούχοι προειδοποιούν τους κατοίκους ότι οι μέσες ταχύτητες στο Midtown θα είναι λιγότερες από 4 μίλια την ώρα και τους προτρέπουν να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Όλα αυτά καθώς έρχονται καθώς περισσότεροι από 150 αρχηγοί κρατών και οι συνοδείες τους φτάνουν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για να σηματοδοτήσουν την 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης.

Τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ένα πολυεπίπεδο σχέδιο ασφαλείας την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των απειλών στο διαδίκτυο και στο έδαφος, καθώς και της ανάπτυξης drones.

Η NYPD (Αστυνομία της Νέας Υόρκης) αυξάνει επίσης την αστυνομική της παρουσία γύρω από τις επερχόμενες Μεγάλες Εβραϊκές Γιορτές, οι οποίες συμβαίνουν εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τα μέτρα ασφαλείας θα περιλαμβάνουν ένα περίτεχνο δίκτυο με αυτοκινητοπομπές, drones, περιπολικά και κλεισίματα δρόμων.

Οι χώροι λατρείας σε όλη την πόλη θα αρχίσουν επίσης να έχουν ισχυρή ένοπλη αστυνομική παρουσία, με το Ρος Χασανά να ξεκινά με τη δύση του ηλίου τη Δευτέρα και να διαρκεί μέχρι την Πέμπτη.

Απόψε φτάνει ο Κυρ. Μητσοτάκης

Το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου (τοπική ώρα) ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να αφιχθεί στη Νέα Υόρκη έχοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών που περιλαμβάνει συναντήσεις με αρχηγούς κρατών, με επενδυτές, με εκπροσώπους οργανώσεων και μελών της ελληνικής και της εβραϊκής κοινότητας στις ΗΠΑ, συζητήσεις με κορυφαίες δεξαμενές σκέψης και συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια.

Η πρώτη παρέμβαση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή, ενώ η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην ανοιχτή συζήτηση της Νότιας Κορέας -που ασκεί καθήκοντα προέδρου Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Σεπτέμβριο - με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα απευθύνει επίσης χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις και μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Ο πρωθυπουργός θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της Παρασκευής θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.