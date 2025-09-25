Προειδοποίηση Τουσκ για τη σταση Τραμπ στο Ουκρανικό: Μεταθέτει το βάρος στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε την Πέμπτη να μην υπάρχουν «αυταπάτες» σχετικά με τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, μετά τη ρητορική στροφή του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δήλωσε ότι πιστεύει πως το Κίεβο μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που κατέχει η Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι δηλώσεις του Τραμπ την Τρίτη προκάλεσαν ανακούφιση σε ορισμένους αλλά και καχυποψία σε άλλους, ότι είναι έτοιμος να αφήσει την Ευρώπη περισσότερο μόνη της στη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να ανακτήσει το σύνολο της επικράτειάς της», έγραψε ο Τουσκ στην πλατφόρμα Χ την Πέμπτη.

«Πίσω από αυτή την εκπληκτική αισιοδοξία κρύβεται η υπόσχεση μειωμένης αμερικανικής εμπλοκής και η μετατόπιση της ευθύνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ευρώπη. Καλύτερα η αλήθεια παρά οι αυταπάτες».

Από την πλευρά του, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας, Καρόλ Ναβρότσκι, είχε χαρακτηρίσει την Τετάρτη τις δηλώσεις του Τραμπ «εξαιρετικές».

Παρά τη διαφωνία τους, τόσο ο Ναβρότσκι όσο και ο Τουςκ συμφωνούν στην ανάγκη στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο. Ο Ναβρότσκι δίνει προτεραιότητα στις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο και θεωρεί ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εμπλέκεται στην άμυνα, ενώ ο Τουσκ υποστηρίζει ότι η Ένωση πρέπει να έχει ρόλο δίπλα στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.