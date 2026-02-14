Προειδοποιεί ο Πιστόριους: Η Ρωσία κινείται με όρους ισχύος, αναθεωρητισμού και εγωισμού

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένων κινδύνων, τονίζοντας πως η Ρωσία δρα με όρους ισχύος και αναθεωρητισμού, ενώ η Ευρώπη καλείται να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της.

Αρχικά, σύμφωνα με τον Guardian, ο Πιστόριους δήλωσε στην εναρκτήρια τοποθέτησή του στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο ότι η σταδιακή απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Ευρώπη δεν αποτελεί έκπληξη, επισημαίνοντας πως «για να είμαστε ειλικρινείς, το να παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την ασφάλειά μας δεν προοριζόταν ποτέ να είναι ο κανόνας· ήταν πάντοτε η εξαίρεση».

«Φυσικά, οι εξαιρετικές ρυθμίσεις δεν διαρκούν για πάντα. Δεν είναι φτιαγμένες για να διαρκούν», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η υπουργική σύνοδος του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα του δημιουργεί την αίσθηση πως η Ευρώπη γίνεται πιο ρεαλιστική και πραγματιστική — και του δίνει λόγους αισιοδοξίας.

«Οι ΗΠΑ έχουν καταστήσει πολύ σαφή αυτή τη νέα κατανομή βαρών και η Ευρώπη ανταποκρίνεται. Το ΝΑΤΟ γίνεται πιο ευρωπαϊκό ώστε να παραμείνει διατλαντικό», είπε.

Ο Πιστόριους αναφέρθηκε επίσης στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο νωρίτερα την ίδια ημέρα, προειδοποιώντας:

«Ναι, οι διεθνείς οργανισμοί μας απέτυχαν να επιλύσουν πολλές κρίσεις και συγκρούσεις, αλλά η απάντηση δεν μπορεί να είναι μια μεγάλη δύναμη να ενεργεί μόνη της. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει βραχυπρόθεσμα, αλλά σε έναν κόσμο με περισσότερες ανταγωνιστικές μεγάλες δυνάμεις, σίγουρα δεν θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα».

Τόνισε ότι η Ευρώπη και οι σύμμαχοί της αντιμετωπίζουν «μια ισχυρά εξοπλισμένη και επιθετική στρατιωτική δύναμη με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο», προειδοποιώντας ότι «η Ρωσία καθοδηγείται από ωμή ισχύ, αναθεωρητισμό και εγωισμό».

«Πουθενά αυτό δεν γίνεται πιο εμφανές από τον βίαιο επιθετικό πόλεμο στην Ουκρανία», είπε.

Πρόσθεσε ότι η Γερμανία ανταποκρίνεται στην πρόκληση, τροποποιώντας το σύνταγμά της ώστε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις των ενόπλων δυνάμεων.